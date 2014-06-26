焦点：美国5月消费者支出增长平淡 令分析师调降第二季成长预估

图为美国纽约一家Home Depot店面，一名男子推着购物车走在货架之间的通道内。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿6月26日 - 美国5月消费者支出增幅不及预期，促使分析师下修第二季经济成长预估。

但经济正在扩张，这一点毋庸置疑。周四公布的另一份数据显示，美国上周初请失业金人数再度下降。

经济分析师在调低这一季成长预估的同时，也指出耐用品支出跳增，并表示支出减少的幅度并不确定，因为医保支出计算方面的问题。

分析师认为，由于今年初奥巴马总统签署的医保法案进入实施，医保支出的波动性很大，不过随着时间的推移，波动性应会减弱。

“有证据表明6月消费者支出的增长速度仍然很好，因此我的担忧也有限，”Miller Tabak首席经济分析师Anthony Karydakis说。

商务部发布，消费支出继4月持平后，5月上扬0.2%，经通胀调整后则为连续第二个月下滑。

这意味着占美国经济活动逾三分之二的消费支出，在本季可能难以重拾动能；消费支出在第一季以近五年来最低的速度增长。

5月支出可能受到医保项目所抑制，而经通胀调整后的服务业支出则连续第二个月下降。然而，汽车方面的支出则激增，为耐久财的增长1%提供逾半数的贡献。

在此同时，个人所得则连续第五个月上扬，而储蓄则攀抵八个月高点。

“这应该会在未来为消费者提供一些弹药，” 富国证券资深分析师Eugenio Aleman表示；他并警告称，汽油价格上涨可能构成风险。

周三公布的美国第一季国内生产总值(GDP)数据终值显示，政府将经济增长环比年率下修为收缩2.9%，这是五年来的最差表现。

在支出数据发布后，市场对第二季经济增长率的预估从原本的最高4.0%被调降为低至2.2%。

美国初请失业金数据图表：link.reuters.com/xew34t

个人支出数据图表：link.reuters.com/nyk56v

PCE物价指数与利率变动图表：link.reuters.com/qec92t

**通胀率趋向攀升**

美国股市走跌，由于美国圣路易斯联储总裁布拉德称，联储可能需要以快于市场预期的速度升息，给市场带来压力。美国公债价格上升，而美元指数则几无变动。

劳工部发布的另一份报告显示，6月21日止当周初请失业金人数经季节调整后减少2,000人，至31.2万人。

初请失业金人数下降说明，近期月度非农就业岗位增幅连续超过20万的趋势或将持续，从而为经济带来足够动能，令通胀率开始攀升。

美国5月个人消费支出(PCE)物价指数增长0.2%，连续第三个月保持相同的增速。

美国5月PCE物价指数较上年同期上升1.8%，创下2012年10月来最大升幅。该指数4月时上升1.6%。

5月核心PCE物价指数较前月上升0.2%，较上年同期上升1.5%，创下2013年2月来最大涨幅。

但两项指标均低于美联储2%的目标。

RDQ Economics分析师John Ryding称，“这些通胀数据并不令人担忧，但我们更为接近美联储的目标。通胀率成为美联储应该先于市场预期实现政策正常化的另一个信号。”

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对Fox Business News表示，他预计通胀率今年将达到美联储的目标，同时失业率降至6%以下。美国5月失业率为6.3%。

他表示，“今年后期通胀率和失业率基本上会接近正常水平。这让人意外，我认为市场和政策制定者并没有真正消化当前这种情况。”(完)

(翻译/审校 郑茵/龚芳/; 徐文焰/张荻/戴素萍)

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