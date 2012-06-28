* 5月耐用品订单增加1.1%

* 非国防资本财订单增加1.6%

* 报告仍显示制造业基本趋势仍疲弱

* 5月成屋待完成销售指数上升5.9%

路透华盛顿6月27日电---美国5月耐用品订单增幅超过预期,且非国防资本财订单也增加,不过全球经济的降温暗示该动能恐怕难以持久.

商务部周三公布,5月耐用品订单增加1.1%,因运输设备需求旺盛.分析师原预期订单仅增加0.4%.

不过该报告也显示出潜在趋势趋疲,且分析师指前景仍未好转.

"由於全球和国内需求继续疲弱,我们认为眼下新订单增长的步伐不太可能持续,"道明证券(TD Securities)资深宏观分析师Millan Mulraine说道.

中国经济的放缓以及欧元区衰退隐忧已冲击到美国制造业,使得该国经济限於疲软状态.

5月扣除运输和国防的耐用品订单下滑.

不过房屋市场的回升应给经济带来缓冲.全美不动产协会(NAR)周三公布,美国5月成屋待完成销售指数较上月增长5.9%,预估为增长1.0%.

投资者自房屋数据中感受到一些鼓舞并买入美股.关於欧洲的悲观情绪连续第三天推高美元兑欧元,不过美国现货公债几无变动,此前五年期公债的标售吸引温和需求.

耐用品订单的图表:link.reuters.com/car98s

成屋待完成销售的图表:link.reuters.com/mer98s

**前景不确定**

耐用品需求素来波动性较大,但三个月平均值表明走软趋势,且5月订单仍低於去年12月水准.

不过,上月表现还算相对较好.

5月扣除飞机的非国防资本财订单上升1.6%,结束此前连续两个月的下降趋势.4月为下降1.4%.该指标受到密切关注,被认为反映了企业支出计划情况.

5月扣除飞机的非国防资本财订单发运量上升0.4%,4月为下降1.5%.该指标在政府的国内生产总值(GDP)衡量指标中被用於计算设备和软件方面的支出.

地区制造业活动调查结果表明,本月订单趋於疲弱,下周即将公布的全国性制造业报告有可能强化这一趋势.上周公布的早期制造业指标显示,6月活动为11个月来最慢.

"投资商品的订单和出货总体趋势不仅仍然疲弱,而且有在原来就很低的水平上进一步减速的迹象,"UniCredit Research首席经济学家Harm Bandholz说.

经济学家表示,企业显得不愿投资,因全球经济前景仍不确定.欧洲正在债务危机中挣扎,美国则面临明年初预算大幅收紧的局面.

虽然美国经济正在放缓,但房屋市场却成为亮点.

5月成屋待完成销售指数上涨,追平3月水准,为2010年4月以来高点,当时购房者赶在税收优惠到期之前买房.

本周其他数据显示5月新屋销售达到两年高点,4月房价连续第三个月上升.

住宅建筑商Lennar Corp(LEN.N)的季度订单劲增40%,从中亦可窥知形势的改善.这家美国第三大住宅建筑商的定价也随之提高.(完)

--编译 孙茉莉/郑茵;审校 张涛/张荻

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