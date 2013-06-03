美国5月制造业活动萎缩印证经济疲弱

路透纽约6月3日 - 美国5月制造业活动萎缩至近四年来最低水准，这是美国经济进入疲软阶段的最新迹象。

然而，预计经济增长速度不会大幅回落。周一公布的另一份报告显示，美国4月建筑支出小幅上升，不过逊于预期。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，5月制造业指数降至49.0，为2009年6月来最低，且为自2012年11月来首次呈现萎缩。5月指数低于预估值50.7以及4月的50.7。

该指数低于50意味着制造业萎缩。上一次ISM制造业指数低于50是在去年11月，即美国东海岸刚刚遭到强烈风暴袭击之后。

上个月地区制造业数据好坏参半，纽约州和亚特兰大中部地区制造业活动萎缩，但芝加哥地区制造业活动反弹。

全国范围来看，第二季经济增速预计将慢于第一季的2.4%，一部分是由于华盛顿紧缩财政政策的影响。即便是如此，复苏预计也将在下半年再度加快。

Raymond James首席分析师Scott Brown说：“丝毫没有衰退的迹象，只是表明可能有些走软。”

“关键的问题，尤其对美联储而言，是数据对未来意味着什么？”他说，“经济能否足够强劲，以在下半年迎来加速？这种预期还有，但可能不够稳固。”

美联储目前每月买入850亿美元债券以刺激经济。投资者的关注点转向了其何时放缓或者停止购债计划。

ISM美国5月制造业新订单分项指数从前月的52.3降至48.8，而就业分项指数从50.2小降至50.1。生产分项指数从53.5下降至48.6。

出口分项指数从54.0降至51.0，进口分项的表现相对较好，从55.0稍稍降至54.5。

在经历了振荡的早盘后，美国股市周一收高。美国公债价格周一在震荡交投中涨跌互见，美元兑日圆跌至5月初以来的最低。

若浏览美国制造业数据图表，请点选（link.reuters.com/vef94t）

若浏览美国建筑支出图表，请点选（link.reuters.com/xef94t）

另一项制造业数据则与ISM数据有些反差。Markit数据显示5月制造业活动稍稍加快，尽管速度仍属低迷，其公布的5月制造业PMI从4月的52.1升至52.3。

相较于这项PMI数据，ISM数据更受金融市场关注，一部分是由于其历史较长。

海外方面，上月欧元区制造业再度萎缩，而亚洲制造业也失去动能。

此外，美国商务部公布，4月建筑支出增长0.4%至年率8,610亿美元，低于路透调查的分析师给出的平均预估增长0.8%。

数据表明政府的紧缩措施正在抑制建筑业增长。4月公共部门在建筑方面的支出下滑1.2%，因州和地方支出大幅减少至七年低点。

民间住宅建筑支出小幅下滑0.1%。不过企业则加大了在公用设施上的支出，总体民间非住宅建筑支出增长2.2%。

克莱斯勒公布5月在美汽车销量增长11%，超越分析师预估，是关于消费者需求强劲的一个迹象。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。