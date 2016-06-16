综述：美国5月制造业产出受汽车业拖累下滑 通胀表现温吞

焦点：英国首相特雷莎·梅定下“硬脱欧”基调 将彻底退出单一市场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透华盛顿6月15日 - 美国5月制造业产出意外下滑，因汽车及零件产出创下将近两年半最大降幅，意味着虽然整体经济动能增强，但该行业仍难以摆脱疲软。
周三公布的其他数据显示上个月基本生产者物价低迷，因保健服务成本疲弱，暗示通胀可能仍将维持温和一段时间。
在制造业表现疲弱、通胀温吞以及就业增长近来大幅放缓的背景下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三决定维持利率不变，但暗示仍计划今年升息两次。
“制造业产出令人失望，显示该行业依然迟滞，可能将是美联储忧心的源头之一，”道明证券(TD Securities)副首席分析师Millan Mulraine说。
美联储公布，5月制造业产出较前月下降0.4%，4月下修为增加0.2%。路透调查中分析师原本平均预估5月制造业产出较前月持平。此前公布的4月数据为增加0.3%。
产出下滑造成制造业产能利用率降至逾两年低位。
上个月汽车及零件的产出下滑4.2%，为2014年1月以来最大降幅。但分析师表示，下滑可能是暂时的，指称因汽车销售强劲，且汽车库存管理良好。
机械和木材制品的产出亦下滑。占美国经济12%的制造业，正因强势美元和海外需求疲弱的冲击挥之不去而苦苦挣扎。
能源业为了因应低油价而大幅削减资本项目方面的支出，以及企业削减过剩库存的努力，亦损及制造业。
与制造业疲弱情况形成强烈对比的是，近来零售销售和楼市数据相当强劲，显示经济已再次加速。第一季时经济增长率放缓至0.8%。
尽管5月矿业产出在连八个月下滑后增加0.2%，但石油及天然气探钻则大减7.9%。
**几许希望**
然而，有迹象显示制造业最坏的情况已经结束。另一份报告显示，纽约联储6月制造业指数上升15点至正6.0，因新订单和出货也转正。
“纽约州调查的基调显示，我们正越过了制造业近期的疲态。”摩根大通分析师Daniel Silver说。
受美联储利率决议影响，美国公债价格上涨，美元指数.DXY下跌。美股先是上涨，但终场收低。
第三份报告中，劳工部公布5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，因能源成本继4月小幅上升0.2%后，5月激升。
但5月最终需求PPI较上年同期下降0.1%，4月为持平。
能源价格跳升2.8%，对5月商品成本涨幅0.7%的贡献度达三分之二。
整体服务价格上涨0.2%之际，医疗成本下滑0.1%。医生门诊成本下滑0.3%，家庭医疗服务下滑0.9%。分析师多认为这可能使美联储偏好的通胀指标中的医疗成本走软。
由于医疗成本走软，不计食品、能源及贸易服务的核心PPI于5月下跌0.1%，4月为上涨0.3%。
5月核心PPI较上年同期上涨0.8%，4月上涨0.9%。
纽约巴克莱分析师Blerina Uruci表示，“生产者物价基本走势...暗示通胀上涨走势可能较预期温和。”
美国生产者价格指数图表：
纽约联邦储备银行制造业指数图表：
美国工业生产及产能利用率图表：
(编译 李婷仪/戴素萍/张若琪/张明钧; 审校 徐文焰/龚芳/王兴亚/白云)
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