美国5月新屋销售升至两年来高位

* 5月新屋销售较前月跳升7.6%,达到两年来高位

* 5月房屋供应降至4.7个月,为2005年10月以来最低

* 新屋中间价较上年同期上涨5.6%

路透华盛顿6月25日电---美国5月新屋销售年率飙升至两年高位,同时房价亦高於去年同期,进一步显示美国楼市复苏势头正在增强.

商务部周一公布,经季节因素调整後的5月新屋销售较上月增长7.6%,新屋销售年率为36.9万户,为2010年4月以来最高.

5月新屋销售年率远高於分析师预估的34.6万户,创2010年4月以来最高,当时购房者税收优惠刺激了房屋销售.

该报告是美国楼市普遍复苏的最新迹象,尽管美国经济正在走弱.长期以来,房地产业一直是妨碍美国经济复苏的致命弱点,使其难以彻底摆脱2007-09年的衰退.

"美国楼市复苏依然处於正轨.尽管我们仍有很长的路要走,楼市正在康复,我们开始看到回暖迹象,"Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard指出.

上周的报告显示,5月房屋建筑许可跳增,成屋中间价连续第四个月上升.

5月新屋销售较上年同期大增19.8%,凸显了楼市的走强基调.

但新屋销售仅是2005年7月所及峰值水平的四分之一,且成屋供应过剩仍制约着房地产业.

"5月新屋销售水平仍然相当低落,不过超低的抵押贷款利率,以及房价较可负担得起,似可支持房屋需求从底部大幅回升,"摩根大通分析师Michael Feroli说.

住宅建设今年料将自2005年以来首度对GDP有贡献.不过止赎情况仅短暂沉寂之後又再度兴起,可能会侵蚀到新屋需求.新屋销售在整体楼市仅占了7.5%.

欲浏览美国新屋销售图表,请点击:(link.reuters.com/zyf98s)

**建筑商保持谨慎**

在止赎潮迎面来袭之下,美国建筑商谨慎管理库存,这有助於新屋价格摆脱底部.5月新屋中间价较上年同期上升5.6%至234,500美元.

5月新屋库存略增0.7%至14.5万户,但仍接近记录低位.

"住宅房地产没有太多投机的情况.建筑商仅在少数几个需求明确的地方推出建案销售,"纽约FTN Financial首席分析师Chris Low说."所以,新屋销售情况未来一段时间可能继续改善."

按5月的售屋速度,需要4.7个月出清市场中的房屋,是2005年10月以来最短,少於4月的5.0个月.(完)

--编译 肖群英/李婷仪;审校 张涛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。