美国5月非农就业岗位增幅超出预期

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
* 美国5月非农就业岗位增加17.5万个
* 失业率升至7.6%
* 工人重新开始找工作导致失业率上升
* 数据未能结束美联储内部有关货币刺激政策的争论
路透华盛顿6月7日 - 美国雇主5月增聘更多人手，展现出经济韧性，暗示美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在今年稍晚开始降低货币刺激力度。
美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加17.5万个。4月就业岗位仅增加14.9万个。
就业增长克服了今年以来增税和政府全面缩减预算的冲击。失业率攀升0.1个百分点至7.6%，不过分析师认为这令人振奋，因为更多的美国人开始找工作。
“就业市场继续艰难前行，”Plante Moran Financial Advisors的管理人士Jim Baird指出。
尽管如此，失业率仍远高于衰退前水平，而且5月也是非农就业岗位增幅连续第三个月少于20万个。
许多分析师认为，该报告显示经济仍需要美联储不遗余力地加以扶持，不过也许到了9月可以减弱债券购买力度。
“该数据足以支持美联储应在第三季末(或)第四季初降低购债力度的看法，”CRT Capital Group债券策略师Ian Lyngen指出。
美联储官员已经暗示，他们可能接近缩减每个月850亿美元的购债规模，即便在政府减支的冲击于年底消退之前，经济料不会回暖。美联储将在6月18-19日开会。
5月就业岗位增幅高于路透访问的分析师给出的预估中值，推动美股大幅上涨。道琼工业指数.DJI收高近1.4%。
美元亦走坚，美国公债收益率小幅攀升，市场预期美联储将在今年稍晚采取行动。
路透在非农就业报告发布后进行的调查显示，48位受访分析师中有42人预期，联储将在年底前缩减购债规模。其中21人认为联储将在第三季行动，有19人明确预期在9月。
费城联邦储备银行总裁普洛瑟对路透表示，就业数据表明，此前外界对于财政政策紧缩将对经济有多大冲击的担忧过度了。他再次呼吁联储尽快开始减少刺激举措。
非农就业报告图表请点选：(link.reuters.com/ram54t)
就业参与率图表请点选：(link.reuters.com/sem54t)
**持续的伤害**
许多分析师预期，美国政府的紧缩政策将导致美国第二季经济增长环比年率从前季的2.4%降至1.5%左右。
减少预算已经迫使政府机构冻结雇佣计划。政府就业岗位5月减少了3,000个。
5月就业岗位增幅基本处于此前12个月的平均水平。在这一时期中，失业率下降了大约0.5个百分点，长期失业人口减少约100万人。
该报告进一步表明，美国制造业感受到了债务危机导致欧洲缩减预算的影响。美国5月制造业就业岗位减少了8,000个。
虽然每周平均工时微升，不过平均时薪基本未变。在过去12个月中，平均时薪近增长2%，继续保持多年来的收入增长乏力势头。
专业人才和商业服务领域的就业岗位增幅最大，临时就业岗位增加26,000个，预示雇主可能在未来几个月增加全职雇员数量。休闲与招待行业就业增长也比较强劲，零售与建筑业也不错。
一个利好的经济信号是，失业率小幅上升是由于很多人加入劳动力大军。
在5月，有42万人找到工作或开始找工作，而进入劳动力行列。分析师认为这是好消息，因为近期失业率下降的部分原因在于，灰心丧气的人们放弃找工作。
5月就业参与率升至63.4%。
政府进行的家庭调查结果显示，就业增长情况比针对雇主的调查结果还要好，这是另一个正面信号。不过这些月度数据可能起伏较大。(完)
(编译 徐文焰；审校 隋芬)
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