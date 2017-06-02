综述：美国5月就业增长料保持强劲 薪资增幅或较温和

资料图片：2016年1月，华盛顿，美国商会基金会主办的一场招聘会，求职者与雇主代表交谈。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿6月2日 - 美国5月份就业增长料保持强劲势头，进一步显示经济活动加速，有力强化本月加息的理由，尽管薪资增长并不给力。

路透对分析师的调查结果显示，美国5月份非农就业岗位料增加18.5万个，与今年的月平均速度持平。4月份增幅为21.1万个。

5月份失业率料持平于10年低点4.4%，今年已经下降了0.4个百分点。美国劳工部周五将公布备受关注的非农就业报告，距离6月13-14日的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议不到两周。

“就业报告若再度强劲，将力挺美联储关于近期零售销售和通胀数据疲软为暂时现象的观点，有助于美联储在6月会议上决定再次加息，”招聘软件提供商iCIMS的首席经济分析师Josh Wright称。

据CME FedWatch显示，美国金融市场已基本消化了美联储本月将升息25个基点的可能性。

上周公布的美联储5月2-3日会议记录显示，虽然决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，但“多数与会者”认为提高借贷成本“将很快变得适宜”。

美联储在3月升息25个基点。消费者支出和制造业数据暗示，继第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅增长1.2%之后，经济在第二季初期增长加速。

亚特兰大联储预计，第二季GDP将增长4.0%。

但持续低迷的薪资增长可能会给进一步收紧货币政策蒙上阴影。5月平均时薪料增长0.2%，4月为增长0.3%。

这将使得薪资较上年同期增长2.5%。然而由于日历因素，平均时薪可能不如预期。

平均时薪偏软之际，正碰上年通胀率近几个月来也回软。但随着外界预期今年可望实现充分就业，市场仍乐观相信薪资增长将会加速。

**缺乏技术熟练劳工**

有愈来愈多证据显示企业难以找到合格劳工。美联储在周三的褐皮书称，芝加哥地区一家制造业者报告，给非技术劳工加薪10%，以吸引资格较优的劳工并维持劳动力。

美国经济需要每月创造75,000-100,000个就业岗位，以与适龄劳动人口的增长保持一致。

总统特朗普上台时美国就业市场就已经很强，他承诺要通过减税和放松监管等措施，大力推高经济增长并进一步提振就业市场。

不过，市场担心政治丑闻可能会令特朗普政府的经济计划脱轨。

随着大学毕业生进入劳动力大军，5月就业参与率可能有所上升。就业参与率从2015年9月创下的几十年低点62.4%反弹，分析师认为进一步升高的空间有限，因为失业而不积极找工作的人数有所减少。

“我们怀疑劳动年龄人口的就业参与率继续上升的空间有限，”凯投宏观(Capital Economics)驻纽约的美国经济学家Michael Pearce说。“如果真是这样，那么未来几年薪资压力上升的速度可能会略快于过去几年。”

制造业岗位可能增加，但汽车行业岗位可能下降，受汽车销量下降影响。福特汽车(F.N)上月表示，计划透过自愿提前退休及其他财务激励的方式，在北美及亚洲裁掉1,400个受薪工作岗位。

建筑业岗位可能进一步增加。零售业就业前景不明，包括杰西潘尼(J.C. Penney)(JCP.N)、梅西百货(Macy's) (M.N)和Abercrombie & Fitch (ANF.N)在内的百货店运营商竭力应对来自亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)等网络零售商的激烈竞争。(完)