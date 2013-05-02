因预算缺口缩窄 美国政府未来可能减少举债

路透华盛顿5月1日 - 美国财政部周三表示，若政府预算赤字继续缩窄，未来或有可能减少发行长期债券。

财政部周三在其债务再融资季度报告中维持当前季度的长债发行规模不变，但表示将削减短债发行规模，因举债需要降低，且这一情况料将持续到6月底。

政府税收收入增幅大于预期，改善了美国的财政前景，赤字缩减速度如此之快，出乎财政部和民间分析师的预料。政府财政紧缩如果不会对经济产生持续性损害，那么联邦举债需求还有可能进一步降低。

税收增加“将会让国会在债务上限问题的辩论上有些缓和余地，用不着赶在8月休会期之前急急忙忙拿出最后一刻敲定的协议，”Fidelity Investments投资组合经理人Bill Irving说。

分析师认为，政府自本次大衰退以来首次偿还债务，应可降低其短期举债成本，以及银行和华尔街金融机构的融资成本。

**填补政府银仓**

委员会的会议记录显示，今年迄今为止税收高于预期，部分因年初薪资税优惠政策到期，同时退税低于往年。

因此，财政部在4月初收到790亿美元收入，是此前预期的两倍多。这导致4月中旬以来国库券供应规模大幅减少。

分析师提醒道，税收增加可能无为继，因经济可能放缓。财政部借款委员会看起来也赞成这一观点。

财政部表示，标售规模将与前几个季度类似，三年期公债标售规模为320亿美元，10年期为240亿美元，30年期为160亿美元。

债务上限延期将在5月19日结束，财政部拒绝就此后政府举债能力还能维持多久给出一个精确估计，但表示如果国会不上调债务上限，将开始实施紧急措施。(完)

(编译 郑茵/梁睿雪; 审校 张荻/程琳)

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