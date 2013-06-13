美国5月零售销售和就业数据展现经济韧性

* 美国5月零售销售较前月增加0.6%

* 5月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%

* 6月8日当周初请失业金人数降至33.4万人

* 数据显示经济重拾一些动能

路透华盛顿6月13日 - 美国5月零售销售环比升幅高于预期，上周初请失业金人数下降。美国经济在政府收紧财政的情况下仍表现出韧性。

周四公布的数据暗示，房价上涨和就业稳步成长开始形成一个良性循环，即消费增长促使雇主持续招聘。房价和就业的升势推动5月消费者信心升至数年高位。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)的政策制定者们通过大力放松货币政策，促进了上述过程。今年稍早抵押贷款利率被打压至纪录低位。

“经济正在显现出正面回馈循环的更多迹象，特别是通过房产市场这一管道，但我们仍受到货币和财政政策的左右，”Comerica首席分析师Robert Dye表示。

美国商务部周四公布，5月零售销售较前月增加0.6%，增幅高于4月的0.1%。分析师的预估为增加0.4%。

汽车销售上月大增1.8%，为11月以来最大增幅，这提振零售销售。零售销售占消费者支出约30%。

家居建筑用品店营收增长0.9%，亦为整体零售销售增长做出贡献。

不计汽车、汽油和建筑材料的核心零售销售增长0.3%，4月为增长0.2%。核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费支出分项的联系最紧密。

当日公布的数据令投资者注意力从隔夜海外股市大跌移开。美国股市收高，美元兑日圆削减跌幅，美国公债价格上涨。

核心销售增长令人预期消费者支出第二季不会放缓太多，即便4月出现一年以来的首次下滑。

事实上，一些分析师上调了对支出的预测。摩根大通现预计消费者支出本季增长2%，之前的预测为增长1.7%。摩根士丹利将预测上调0.2个百分点，至2.3%。

第一季消费支出增速为两年来最快，帮助经济实现2.4%的增长。

浏览初请失业金人数图表请点选：(link.reuters.com/xew34t)。

浏览零售销售图表请点选：(link.reuters.com/fak93t)。

浏览进口物价图表请点选：(link.reuters.com/peg64t)。

浏览企业库存图表请点选：(link.reuters.com/jek93t)。

**就业稳步增长**

劳工部发布的报告显示，上周经季节调整的初请失业金人数减少1.2万人，至33.4万。

该数据暗示，近期就业稳步增长的趋势在6月初得以延续。

总体来说，销售和就业市场数据表明，经济在第二季开局缓慢后有所升温，这可能令美联储距离决定缩减每个月850亿美元的购债计划更近一步。

然而，这仍不太可能说服联储在下周二至周三的会议上作出任何改变，特别是考虑到制造业仍未摆脱困境的情况下。

“尽管美联储的政策更关注就业市场，不过总体需求改善的消息令人相信，就业稳定增长的趋势可以持续，”摩根大通分析师Michael Feroli说。

劳工部发布的另一份报告显示，不存在进口通胀的迹象，从而可能令国内物价上涨压力有限，并使美联储对于过早撤除刺激举措更加谨慎。

美国5月进口物价连续第三个月下滑，说明全球需求疲软。(完)

(编译/审校 兰秀娟/王丽鑫/徐文焰/张涛)

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