麦当劳第二季获利下滑13% 因全球同店销售下滑

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月23日 - 连锁速食店业者麦当劳(MCD.N)第二季获利下滑13%，受全球同店销售下滑打击，因上门顾客减少。
麦当劳表示，6月30日止开业13个月以上的全球连锁店销售下滑0.7%，因所有主要市场的来客数下滑。
根据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预期麦当劳同店销售下滑0.4%。
该公司净利下滑至12.0亿美元，每股盈余(EPS)为1.26美元，上年同期分别为13.9亿及1.40美元。
整体营收下滑10%至65.0亿美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。