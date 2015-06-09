美企CEO对2015年美国经济增长展望略为悲观--企业圆桌会调查

路透芝加哥6月8日 - 周一公布的美国企业圆桌会季度调查显示，美国企业执行长(CEO)对美国经济2015年展望变得略悲观一些，预期今年销售、投资和聘雇增加的CEO减少。

企业圆桌会第二季调查显示，企业CEO预期今年国内生产总值(GDP)增幅为2.5%。调查是在美国上月底下修GDP前所进行；当时的修正数据显示，美国第一季GDP环比年率为下滑0.7%。

这个调查结果低于上次季度调查时预估的增幅2.8%，也低于去年底调查时预估的增幅2.4%。

最新调查中，70%回应者表示预期未来六个月销售增加，比例低于第一季时的80%；35%称预期未来六个月支出增加，也低于前次调查时的45%。

“特别值得关注的是企业CEO下调投资计划。”美国企业圆桌会主席暨美国电话电报公司(AT&T)CEO斯蒂芬森称。“企业投资是推动经济扩张和就业增长的关键力量。”

斯蒂芬森表示，美国国会应实行税制改革并通过贸易促进授权(TPA)，赋予总统协商贸易协议的快速审批权，以提振资本投资并促进经济。

34%的CEO称，预期未来六个月将增聘员工，比例低于前次季度调查时的40%。

第二季企业圆桌会CEO经济展望指数从第一季的90.8下降至81.3。该指数是对未来六个月销售、资本支出和聘雇预期的综合指数，长期均值为80.5。(完)

(编译 张若琪 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。