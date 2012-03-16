美国经济仍面临挑战 需要政策扶助--财长

路透华盛顿3月15日电---美国财政部长盖特纳周四称,美国经济显示出扩张初期的喜人迹象,但仍然面临艰巨挑战,应当采取促进就业和帮助重建财政可持续性的措施.

盖特纳在为纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)准备的演讲表示,经济现比2007-2009年危机期间更有活力,但表示信心仍然脆弱.

"政策制定者因此应继续推动经济在短期内加快增长,而不要过早收紧财政,"他说.

"我们不能切断经济成长之路,现在实行严厉紧缩举措将非常具有破坏性,"他补充道.

盖特纳指出,到2012年底,美国将同时面临减税政策到期以及大幅削减支出,这些因素加在一起约相当於美国国内生产总值(GDP)的5%.

他认为,这种情况对美国经济造成的冲击,应促使国会在税收和支出方面达成一些妥协.

盖特纳说,奥巴马政府计划采取包括提高富人税收等一系列举措,尽管这遭到共和党的反对.

"如果不通过税收改革来提高收入,那麽未来10年必须从国防、社保、医疗、教育或低收入计划中节省GDP的1%或约1.5万亿(兆)美元,"他表示.(完)

--编译 王丽鑫/杜明霞;审校 张明钧/张荻

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