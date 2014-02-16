分析师下调今年首季美国经济成长预估至2.0%-费城联储调查

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透纽约2月14日 -美国费城联邦储备银行调查周五显示，分析师下调其对美国第一季经济成长预估，因就业岗位增长预料仍有些迟滞，但他们预计第二季雇庸活动将加快。
费城联邦储备银行向45位分析师进行的季度调查发现，分析师预计美国第一季经济成长年率为2.0%，低于之前预期的2.5%。第二季经济料增强至成长3.0%，高于之前预估的2.9%。
2014年全年经济料成长2.8%，11月调查时为预期成长2.6%。2015年经济将加速至成长3.1%。
今年第一季非农就业岗位增幅低于之前预期，预料平均每月增加约17.74万个，之前预估为增长18.7万个。分析师预期第二季非农就业岗位增长加速，平均每月增长19.35万个，和之前预估一致。2014年全年增长平均每月18.77万个，之前预估为增加18.99万个。
分析师预期，第一季末失业率料为6.7%，第二季末将为6.6%。
分析师预料通胀仍然滞迟，第一季和第二季扣除食物和能源价格的核心消费者物价指数年率平均为1.8%，之前预估均为1.9%。
分析师也预期，核心个人消费支出(PCE)物价指数滞迟。第一季核心个人消费支出(PCE)物价指数预料为1.5%，之前预估为1.7%。第二季料为1.5%，低于11月调查的1.8%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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