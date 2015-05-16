综述：美国工业生产和消费者信心回落 第二季成长前景转淡

图为美国阿肯色州Bentonille，一名女子带孩子在沃尔玛开设的便利店购物。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿5月15日 - 美国4月工业生产连续第五个月下降，部分因石油和天然气开采活动进一步放缓，使第二季成长前景变得暗淡无光。

周五公布的另一项数据显示5月初消费者信心骤降，且纽约州制造业活动仅温和反弹，这进一步表明在首季滑入低谷后经济反弹乏力。

继本周公布疲弱的零售销售和生产者物价数据后，周五的数据进一步暗示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内可能不会升息。

“这意味着，在未来一个月左右的时间里经济成长势头不可能大幅度反弹。所有这些数据都没能燃起人们对联储在短期内收紧政策的信心，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

美联储周五公布，4月工业生产下降0.3%，3月修正后也为下降0.3%，前值为回落0.6%。分析师的预期为上扬0.1%。

油气开采骤降14.5%，拖累上月矿业生产下降0.8%，为连续第四个月下降。

油价自去年6月以来已下跌近半，导致油气开采活动大幅放缓。

全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)和哈利伯顿(HAL.N)等公司纷纷大砍今年的资本支出预算。卡特彼勒(CAT.N)下调今年获利预估，并警告称油价下降将损及其能源设备业务。

“我们看到过去几个季度矿业投资进一步减少，不确定除矿业以外的企业投资是否足够强劲，可以抵消该行业造成的拖累，”美林美银的高级分析师Michelle Meyer表示。

今年年初，恶劣天气、西海岸主要港口业务受扰，美元走强以及能源企业大幅削减支出等因素重创美国经济。

政府上月报告，首季GDP年增幅为0.2%。但之后出炉的贸易和库存数据暗示，首季数据可能被下修至负值。

周五的另一项数据显示，密西根大学消费者信心指数5月初降至88.6，4月为95.9。

数据公布后，美国股市基本持平，长期美国公债价格上扬。美元指数小跌。

**美元走强拖累制造业表现**

上月，公用事业生产下降1.3%，也是导致工业生产下滑的原因之一。制造业生产持平，3月为增长0.3%。

制造业因美元走强而受创。尽管美元涨势消退，但制造业强劲反弹的可能性不打，因能源行业目前面临低油价的挑战。

今日纽约联储公布，5月纽约州制造业指数攀升至3.09，4月为负1.19，为该指数自12月以来首次跌至负值区域。

接受路透调查的分析师之前预计，纽约制造业指数本月升至5.0。数据高于零表明制造业扩张。

4月制造业产出受机械生产回落0.9%制约。

工业产能利用率上月降至78.2%，为去年1月以来最低，3月为78.6%。

美联储官员通常会关注产能利用率数据，将此视为反应经济中闲置产能的指标，并据此判断在出现通胀前经济还有多少成长空间。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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