未来几年很多美国人仍将失业

美国法官初步批准大众汽车及博世公司的和解方案
路透华盛顿2月14日 - 美国一位联邦法官周二初步批准了大众汽车(Volkswagen)因尾气排放造假丑闻支付至少12.2亿美元，修理或回购已在美国销售的近8万辆3.0升柴油汽车的计划。
路透奥兰多1月6日电（记者 Barbara Liston）---尽管2011年美国就业形势好转，仍有数百万美国人很难找到工作，美国的就业危机可能持续多年。
美国劳工部上周五公布的数据显示，去年12月美国新增非农就业岗位20万个，高於市场预期。2011年全年共新增就业岗位164万，远高於2010年的94万，为2006年以来最多。
不过美国就业岗位比2007-2009年衰退前的水平仍减少了约610万。以去年12月就业增长的速度计算，达到衰退前的就业水平需要两年半左右。这意味着很多人仍将陷於失业状态。
美国劳工部数据表明，去年12月，有560万人失业至少六个月，仅略低於11月。
尽管2011年底美国就业形势好转，经济学家指出，考虑到人口增长和8.5%的失业率，20万新增非农就业也不尽如人意。
普林斯顿大学经济学家克鲁格曼表示，以去年12月就业增长的速度计算，就业市场恢复到衰退前水平需要10年时间。
"我们需要更加快速的就业增长。（12月非农数据）竟被认为是好消息，可见情况有多糟糕。"克鲁格曼在博客中写道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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