11月美国经济意外强劲 “财政悬崖”疑虑冲击小于预期

路透华盛顿12月21日 - 尽管"财政悬崖"临近,但11月美国经济意外展现强韧迹象,消费者支出增幅创三年最高,一项衡量企业投资的指标跳升.

美国商务部周五称,经通胀调整后的消费者支出增加0.6%,反映企业投资计划的指标--扣除飞机的非国防资本财新订单跃升2.7%.

分析师们稍早曾预计投资计划将表现疲弱,因他们担心国会和白宫可能无法就避免财政悬崖敲定协议.

他们还担心消费者可能会畏畏缩缩,因为年底最后期限将近,两党却在如何避免经济冲击上面有巨大分歧.但周五的数据表明,消费者和企业基本上都没受到"财政悬崖"影响,至少在11月是这样.

"似乎财政悬崖的破坏作用没有我们预计的那么大,"Capital Economics分析师Paul Ashworth说.

不过,另一份数据让大家有足够的理由保持谨慎,那就是美国消费者信心在12月大降,正在进行中的财政谈判明显让家庭感到忧心.若谈判不成,在财政紧缩措施作用下,明年经济很容易会陷入衰退.

汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值降至72.9,降幅大于预估.上月为82.7.

美国股市大跌,之前共和党有关避开财政悬崖的一份提议在周四晚间遭舍弃,打击了对于协议将很快达成的乐观情绪.与此同时,投资者寻求避险,推动美国公债价格大涨,美元重拾升势.

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(link.reuters.com/hed44t)

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(link.reuters.com/qec92t)

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(link.reuters.com/xyk34t)

分析师仍与其第四季经济增长降温,因企业放慢补充库存的速度,但周五的数据显示消费者在抵消这种拖累的部分影响.

摩根大通分析师Michael Feroli说,第四季消费者支出按年增速可望达到2.2%,快于上一季.

数据预测公司Macroeconomic Advisers将第四季经济增长环比年率预估上调0.4个百分点,至1.4%.第三季实际增速为3.1%.

"尽管有财政悬崖疑虑,年底时经济仍然在坚持,"富国银行旗下的Wells Fargo Advisors经济分析师Gary Thayer说.

**未来的隐忧**

但这些疑虑并未消散.

11月时,很多华尔街分析师预计华盛顿方面基本上能避开财政悬崖,过去一周里,有关协议能够达成的乐观情绪日益增浓.然而周三以来,谈判陷入一片混乱.

若国会与白宫未能及时达成协议,从1月起所有美国民众都将面临增税,政府也将紧缩一系列项目的支出.跌落财政悬崖后,美国以万亿美元计的预算赤字将在短短一年时间内削减近一半.

由此产生的影响只会慢慢显现,但分析师预计这足以在明年上半年将美国经济推入衰退.

迄今为止,围绕谈判的不确定性给经济带来的影响似乎是有限的.

11月耐久财(耐用品)订单增长0.7%,获益于机械、金属制品、电脑和电子产品订单的增加.而较易波动的飞机订单减少.

数据亦显示出货上升,擦亮第四季经济增长前景.

扣除飞机的非国防资本财出货量增加1.8%,10月增幅只有0.6%.这项指标用于计算政府国内生产总值(GDP)数据中的设备和软件支出(完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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