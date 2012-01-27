美国12月耐用品订单增长显示经济动能强於预期

* 美国12月耐用品订单增长3.0%

* 衡量投资的指标反弹

* 上周初请失业金人数上升

* 12月新屋销售意外下降

路透华盛顿1月26日电---美国12月耐用品新订单增长,一项衡量未来企业投资的指标反弹,显示去年底经济动能强於预期.

周四公布的其他报告显示上周初请失业金人数小幅上升,暗示就业市场仅在缓慢恢复;在此同时,12月美国独栋新屋销售则意外下降.

商务部公布,12月耐用品订单受成长3.0%,因飞机订单激增.分析师原预估为成长2.0%.

"这儿有些动能."RBC Capital Markets经济分析师Jacob Oubina称."迈入第一季,动能将相当不错."

数据暗示美国企业可望益发愿意投资.近年来企业手头已累积了2兆(万亿)美元资金.

扣除飞机的非国防资本财订单增加2.9%,也高於预期.先前两个月此项数据均为下跌.而美国联邦储备委员会(美联储)周三警告称,企业投资已降温.

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**缓慢复苏**

总体订单增长,受助于民用飞机订单的数量增加18.9%.根据波音网站消息,该公司当月收到287架飞机订单,高於11月的96架.

美国经济谘商会公布,12月美国领先指标升至五个月高位,因就业市场改善.

标准普尔500指数下跌,楼市相关个股领跌,此前有报告显示新屋销售不佳,市场认为楼市可能已触底的乐观情绪受到打击.美国10年期公债价格上扬.

美国商务部在另外一份报告中表示,12月新屋销售意外下跌,为四个月来首次.

劳工部数据显示,上周初请失业金人数增加,但基本趋势表明就业市场持续改善.

1月21日当周初请失业金人数升至37.7万人,当周初请失业金人数四周均值减少2,500人,降至37.75万人.

"(初请失业金人数)仍低於40万人,继续显示就业市场呈温和改善,"FTN Financial分析师Lindsey Piegza称.

消费支出增加以及企业补充库存,看似扶助2011年底美国经济加速成长,不过多数分析师预计今年初部分动能可能衰减.

周五公布的一份报告料将显示,第四季美国国内生产总值(GDP)环比年率为3.0%,高於上一季度的1.8%.(完)

--编译 张若琪/洪曦;审校 张荻

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