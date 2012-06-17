美国制造业和消费者数据疲弱 经济复苏步履蹒跚

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 5月制造业产出减少0.4%
* 总工业产出下滑0.1%
* 消费者信心降到六个月低点
* 纽约联储6月制造业指数骤降至2.3
记者 Jason Lange
路透华盛顿6月15日电---美国5月工厂产出呈现三个月里第二次萎缩,美国家庭在6月初对经济前景的看法更加悲观,暗示经济复苏根基不稳.
周五公布的数据也像最近一系列经济报告一样疲软.最近这些数据使分析师调降经济预估,还推升了美国联邦储备委员会(美联储)可能祭出新刺激举措的预期.
直到最近,制造业都还是美国经济一大支撑力量,帮助经济抵挡欧债危机带来的阻力.
但美联储数据显示,5月制造业产出下滑0.4%,汽车和机械产量都有所下滑.
"这是显示美国经济後继乏力的更加有力的证据."Travelex Global Business Payments市场分析师Joe Manimbo表示.
其他报告显示,本月纽约州制造业活动降温,家庭信心也出现下滑.
信心下降对美国总统奥巴马连任构成重大威胁,还可能导致消费者削减支出,进而拖慢经济增长.
Sterne Agee董事总经理Sharon Stark称:"消费者很担心."
6月初美国消费者信心降至六个月低点.衡量家庭对经济前景信心的指数也降到去年12月来最低.
汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数初值为74.1,甚至逊於路透调查中最悲观的预估.
制造业是美国经济一大支柱,而消费者支出则是美国经济的根基,占到经济总量的三分之二左右.
Capital Economics分析师指出,消费者信心下滑与第二季消费者支出年率降到增长区区1%是相符合的.第一季消费者支出年率为增长2.7%.
参阅工业产出图表,请点击(link.reuters.com/zev78s)
参阅纽约联储制造业调查图表,请点击(link.reuters.com/tav78s)
**欧洲形势**
美国经济复苏步伐逐渐放慢,欧债危机又不断恶化,都令人愈发期望美联储进一步放松货币政策.不过有关美联储本周二和周三会议是否将采取行动,分析师意见有分歧.
美国雇主招聘已连续四个月放缓,5月零售销售萎缩,初请失业金人数在过去六周中有五周增加.
欧债危机逐日升级,威胁将全球经济拽入衰退,也令前景蒙尘.
美国股市上涨,周线收高,因期待若周日希腊选举导致市场震荡,全球主要央行将协同行动.
美联储5月调查报告显示,工厂活动普遍普软.
耐久财(耐用品)产出下滑0.5%,汽车产量减少1.5%.非耐久财生产下滑0.2%.
总体工业产出减少0.1%,路透调查中分析师原本预计工业生产增长0.1%.
6月纽约联储制造业指数较上月下降15点至2.3,为2011年11月以来最低.这显示工厂活动疲势恐延续至6月.
这远不及分析师预估的13,尽管该水准仍显示一定程度的增长.
"这是美国经济放缓的又一迹象,"BMO Capital Markets的固定收益分析师Justin Hoogendoorn说."局面很难看."(完)
--编译/审校 程琳/艾茂林
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美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
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