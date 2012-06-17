美国制造业和消费者数据疲弱 经济复苏步履蹒跚

资料图片 美国芝加哥新开业的Walgreens杂货店，工作人员在检查商品。 REUTERS/John Gress (UNITED STATES - Tags: BUSINESS)

* 5月制造业产出减少0.4%

* 总工业产出下滑0.1%

* 消费者信心降到六个月低点

* 纽约联储6月制造业指数骤降至2.3

记者 Jason Lange

路透华盛顿6月15日电---美国5月工厂产出呈现三个月里第二次萎缩,美国家庭在6月初对经济前景的看法更加悲观,暗示经济复苏根基不稳.

周五公布的数据也像最近一系列经济报告一样疲软.最近这些数据使分析师调降经济预估,还推升了美国联邦储备委员会(美联储)可能祭出新刺激举措的预期.

直到最近,制造业都还是美国经济一大支撑力量,帮助经济抵挡欧债危机带来的阻力.

但美联储数据显示,5月制造业产出下滑0.4%,汽车和机械产量都有所下滑.

"这是显示美国经济後继乏力的更加有力的证据."Travelex Global Business Payments市场分析师Joe Manimbo表示.

其他报告显示,本月纽约州制造业活动降温,家庭信心也出现下滑.

信心下降对美国总统奥巴马连任构成重大威胁,还可能导致消费者削减支出,进而拖慢经济增长.

Sterne Agee董事总经理Sharon Stark称:"消费者很担心."

6月初美国消费者信心降至六个月低点.衡量家庭对经济前景信心的指数也降到去年12月来最低.

汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数初值为74.1,甚至逊於路透调查中最悲观的预估.

制造业是美国经济一大支柱,而消费者支出则是美国经济的根基,占到经济总量的三分之二左右.

Capital Economics分析师指出,消费者信心下滑与第二季消费者支出年率降到增长区区1%是相符合的.第一季消费者支出年率为增长2.7%.

参阅工业产出图表,请点击(link.reuters.com/zev78s)

参阅纽约联储制造业调查图表,请点击(link.reuters.com/tav78s)

**欧洲形势**

美国经济复苏步伐逐渐放慢,欧债危机又不断恶化,都令人愈发期望美联储进一步放松货币政策.不过有关美联储本周二和周三会议是否将采取行动,分析师意见有分歧.

美国雇主招聘已连续四个月放缓,5月零售销售萎缩,初请失业金人数在过去六周中有五周增加.

欧债危机逐日升级,威胁将全球经济拽入衰退,也令前景蒙尘.

美国股市上涨,周线收高,因期待若周日希腊选举导致市场震荡,全球主要央行将协同行动.

美联储5月调查报告显示,工厂活动普遍普软.

耐久财(耐用品)产出下滑0.5%,汽车产量减少1.5%.非耐久财生产下滑0.2%.

总体工业产出减少0.1%,路透调查中分析师原本预计工业生产增长0.1%.

6月纽约联储制造业指数较上月下降15点至2.3,为2011年11月以来最低.这显示工厂活动疲势恐延续至6月.

这远不及分析师预估的13,尽管该水准仍显示一定程度的增长.

"这是美国经济放缓的又一迹象,"BMO Capital Markets的固定收益分析师Justin Hoogendoorn说."局面很难看."(完)

--编译/审校 程琳/艾茂林

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