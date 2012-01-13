美零售和就业数据疲弱 复苏仍不稳

美国加州就业开发局的就业计划代表鲁宾斯在位于旧金山的服务办公室与客户交谈。摄于1月6日。

* 美国12月零售销售较前月仅微升0.1%

* 上周当周初请失业金人数升至39.9万

* 11月企业库存较前月增长0.3%

路透华盛顿1月12日电---美国12月零售销售以七个月来最慢速度增加,上周初请失业金人数上升,显示尽管近来增长有加速,但经济复苏依然不稳固.

美国商务部周四的报告显示12月零售销售较前月增加0.1%,低於预估,尽管汽车购买力道仍强.

"零售销售(数据)暗示支出并未真的增加多少动能."4Cast Ltd分析师Sean Incremona称.

强劲的工厂产出和聘雇活动改善已使外界认为,在欧元区努力应对可能出现的衰退之际,美国经济迄今抵住了全球放缓的势头.

另一份报告显示美国11月企业库存较前月增长0.3%,支撑了随着企业重新补充库存,经济在2011年最後三个月加速的论点.

许多分析师预期第四季经济成长环比年率至少为3%,不过也有一些分析师因零售销售数据疲弱而调降其预测.

美国劳工部的报告显示上周初请失业金人数意外升至六周高位39.9万人,令挥之不去的经济疑虑愈加突显.

然分析师表示,政府或许没能很好地调整请领失业金人数在假期购物季过後的季节性波动.

"我们仍认为就业市场的增长力道会逐步增强,"巴克莱资本分析师Troy Davig表示.

美国零售销售图表,请点选:(link.reuters.com/wuh95s)

美国请领失业金人数图表,请点选:(link.reuters.com/ruh95s)

美国企业库存图表,请点选:(link.reuters.com/ryh95s)

**商家大幅打折**

分析师原本预估12月零售销售成长0.3%.

在零售报告中,政府把11月销售数据上修至成长0.4%,这表明消费者提前进行假期购物,因零售商在感恩节过後的几天大打折扣,且延长营业时间.

然在该购物季结束时,消费者减少支出,12月家电支出下滑3.9%.在百货公司的购物则减少0.2%.

加油站的收入下滑1.6%,分析师认为这部分要归咎於价格下滑.

摩根大通分析师Michael Feroli表示,大打折扣可能也打压了整个购物季的零售销售表现.他并推测,12月放缓可能是因为消费者意识到他们在之前几个月已经花费太多.

近期储蓄率下降已让许多分析师以为美国消费者又在超前消费.

"消费者现在又务实了,"Feroli表示.

汽车及零部件销售增加1.5%,协助拉抬12月零售销售.不计汽车的零售销售则下滑0.2%,为2010年5月以来首见减少.

美国消费者的健康情况仍堪质疑、房市仍然不稳且全球情况颇具威胁,因此一些美联储官员曾表示,经济可能需要更多货币刺激政策,不过下次在1月24-25日举行的美联储会议料将按兵不动.

尽管第四季经济成长可能较7-9月1.8%的增幅来得高,但今年第一季则料将放缓.

一波止赎案已令房价有下滑压力,尽管不动产数据公司RealtyTrac在周四公布的报告显示,去年止赎活动已放缓,因放款业者试图清理止赎过程中的问题.

房市活动依旧疲弱,即使抵押贷款利率处於历史低位.美国住宅贷款抵押机构房贷美FMCC.OB表示,30年期固定抵押贷款利率本周来到3.89%,刷新纪录低位.(完)

--编译 张若琪/戴素萍;审校 艾茂林/郑茵/程琳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。