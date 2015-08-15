经济学家下调下半年美国经济成长预估 但上调明年首季预估-费城联储调查

路透纽约8月14日 - 费城联储周五公布的季度调查显示，经济学家下调今年第三季和第四季美国经济增长预估，但上调明年首季经济增长预估。

经济学家对美国国内招聘的前景作了类似的下调，但维持通胀预估，指在可预见的未来会保持温和。

费城联储查访了42位经济学家，他们预计美国今年第三季和第四季经济增长年率分别为2.7%和2.8%。在5月进行的上一次调查中，他们的预估中值分别为3.1%和2.9%。

经济学家预计，明年第一季经济增长2.8%，高于上次调查时的2.4%。

经济学家将今年经济成长预估由2.4%下调至2.3%，但维持明年预估中值在2.8%。

分析师还下调了今年下半年的就业增长预估，预计第三季月均就业岗位增幅为22.26万，上次预估为22.33万，第四季预估由22.3万下调至22.04万。

他们上调了明年首季的月均就业岗位增幅预估，由17.7万增至18.51万。

持续的就业岗位增长带动分析师将今年失业率预估由5.4%下调至5.3%。

预估人士预计未来几季通胀增幅非常小，今年预计消费者物价指数上升0.8%，略高于5月调查时的0.7%。

经济学家预计今年核心个人消费支出(PCE)物价指数增长1.5%，高于上次调查预估的增长1.4%。明年核心PCE预计升至1.8%，2017年升至1.9%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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