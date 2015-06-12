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国际财经 | 2015年 6月 12日 星期五 13:53 BJT

今年第一季美国家庭净资产值上升

路透华盛顿6月11日 - 得益于房屋和投资升值，今年第一季美国家庭的净资产值上升，这对消费者支出前景是个好兆头。

美联储周四报告显示，美国家庭的财富总值增加1.6万亿美元，创下纪录新高84.9万亿美元。

今年第一季相当长时间内经济和消费者支出迟滞，但最新数据显示美国家庭的财务状况好转，消费者可能增加支出。

与此同时，有迹象显示美国人借钱的意愿下降。1-3月家庭借款增长年率放缓至2.2%，为2013年第四季以来最慢增速。

第一季美国的房屋价值增长4,110亿美元，且受益于股票和共同基金持有量上升，家庭和非营利组织持有的金融资产价值增加1.1万亿。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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