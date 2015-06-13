综述：美国消费者信心增强且通胀回稳 显示经济成长开始提速

图为美国阿肯色州罗杰斯一家沃尔玛超市的生鲜水果柜台。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿6月12日 - 6月初美国消费者信心大幅增强，因预期就业市场供应收紧将刺激薪资劲扬，这可能在今年晚些时候进一步刺激支出和总体经济成长。

本周公布的一系列经济数据都十分强劲，为经济在第二季初成长迟缓后开始重拾动能的最新迹象。

尽管汽油价格上涨，导致5月生产者物价(PPI)录得逾两年半最大月度涨幅，消费者信心仍然增强。

消费者信心高涨、就业市场供应不断收紧、零售销售增长超预期，以及通胀压力不断增加等因素可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)对经济前景更加有信心。目前，市场预期联储将在年内升息。

美联储的政策制定委员会将在下周二和周三开会。

“尽管在美联储对经济复苏的持续性有充足的信心前还需看到更多进展，但决策者们肯定对经济已开始朝正确的方面迈进感到欣慰，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

美联储自2008年12月以来一直保持隔夜借贷利率在近零水准，目前市场预期联储在9月前不会升息。

6月密西根大学消费者信心指数初值为94.6，5月终值为90.7。

消费者对个人财务前景的信心为2007年以来最高，家庭对薪资涨幅的预期为2008年以来最大。消费者还预计，在可预见的未来通胀将保持在低位。

“未来数月，支出方面还会有更多的好消息，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Bricklin Dwyer表示。

美国经济首季萎缩，受累于恶劣天气、港口营运受扰以及美元走强等一系列因素。第二季成长年率预估本周被上调至高达3.2%。

周五的数据公布后，美国金融市场反映冷淡，交易商关注希腊债务危机最新的跌宕起伏。美国公债价格上扬，美元指数走软。美股普跌。

**通胀回稳**

劳工部周五公布，最终需求生产者物价指数(PPI)上月增长0.5%，为2012年9月以来最大月度涨幅。4月为下降0.4%。

数据反映出油价带动的物价下行趋势接近尾声。通胀回稳，加之就业市场供应收紧可能推动通胀向美联储设定的2%的目标回升。

“通胀压力重现，应在未来一年经济处于或非常接近充分就业水平的情况下进一步攀升，”MUFG Union Bank的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

5月PPI同比回落1.1%，连续第四个月同比回落。4月同比降幅为1.3%，为2010年以来最大降幅。

去年以来油价骤降，且美元走强重压生产者物价。

上月，汽油价格急升17%，为2009年8月以来最大涨幅。食品价格上涨0.8%，为逾一年来最大月涨幅，结束五个月连跌的颓势。

食品价格上涨是因禽流感导致数百万只鸡被扑杀销毁，从而出现鸡蛋供应短缺。上月鸡蛋批发价格暴涨56.4%，涨幅创纪录。

汽油和食品价格上涨可能影响到5月的消费者物价指数(CPI)。该数据将在下周公布。

波动较大的贸易服务价格上月攀升0.6%，4月为回落0.8%。该项指标主要反映零售和批发商的利润率。

5月价格攀升可能反映加油站利润率提高，之前因汽油价格回落而承压。

一项衡量基本生产者物价压力的指标--不包括食品、能源和贸易服务的核心PPI上月回落0.1%，4月为增长0.1%，5月同比增幅为0.6%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。