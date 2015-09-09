解决美国贫富差距问题比推动增长更重要--哈佛调查

路透波士顿9月8日（记者 Richard Valdmanis） - 哈佛商学院周二公布对其毕业生的调查显示，对于美国的全球竞争力来说，解决贫富差距拉大的重要性高于推动整体经济增长。

报告名为《共享繁荣的挑战》（The Challenge of Shared Prosperity），显示哈佛商学院毕业生总体认为金融危机后美国企业一直在恢复全球范围内的竞争力，但贫富差距构成很大威胁，而且威胁越来越大。

“三分之二的受访者认为美国社会解决贫富差距拉大、中产阶级停滞不前、贫穷加剧或经济机动性有限等问题的重要性高于推动整体经济增长，”报告称。该报告基于对全球2,716名哈佛商学院毕业生的调查。

受访者预计未来10年美国最富有的1%人口将获得国家收入增长的41%，他们希望该比例更接近16%。

贫富差距已经成为美国总统竞选中的主要议题，共和党和民主党双方的领先竞选人都说这是个关键问题。

报告显示，哈佛商学院的毕业生对外界认为的美国基础设施、劳动力技能、政治体系、税制、医保和教育等方面的下滑表示担忧。

“很多决定劳动力繁荣的因素，包括12年基础教育、技能和基础设施等，是外界认为美国疲软或力量下降的地方，”报告对调查进行总结称。

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编译：李富强 发稿：王燕焜

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