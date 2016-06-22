美国经济“整体良好” 但太多美国人生活在贫困之中--IMF

路透华盛顿6月22日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，美国经济“整体良好”，增长将重获动能，尽管美元估值过高，但该组织警告道，太多的美国人放弃找工作，或者生活在贫困之中。

IMF在对美国经济政策的年度评估报告中称，预计美国2016年经济增长率将达2.2%，4月预期为2.4%。但该组织仍认为2017年经济增长率将回升至2.5%，同时通胀率将缓慢升向美国联邦储备委员会(美联储/FED)2%的目标。

该声明显示，根据美元兑一篮子主要货币的实际有效汇率，IMF目前认为美元被高估10-20%。

IMF总裁拉加德在记者会上称，这不是因为美国的主要贸易伙伴国为了扩大出口市场份额而操纵汇率，而是因为全球不确定性促使投资者蜂拥买入美元资产。

“过去12个月美元升值或许是受不确定性以及大宗商品价格变化的影响，大宗商品价格通常会直接影响美元兑其他货币的估值，”她表示。

她也警告指出，美联储不要“突然”升息，她表示IMF认为美联储应该将维稳列为最优先考虑，升息步伐要渐进，并经过充分沟通。

她表示，美联储的行动应该以数据为依归，并“为经济提供支撑，从而不必逆转取消。”

IMF指出美国经济增长面临四个关键挑战：就业参与率随着人口老化下滑；生产率增长下降；在收入集中于最富有美国人的情况下，社会两极化程度越来越高；以及太多人生活在贫困之中。

IMF指出，美国人口调查数据显示，有4,670万或15%的美国民众目前生活在贫困线之下，包括三分之一靠女性养家的家庭。

IMF敦促美国决策者采取举措提高就业参与率，包括改善儿童看护与其他有利于家庭的福利措施，吸引更多女性加入劳动力大军，进行移民改革，并修改残疾保险计划，以允许被保险人从事兼职工作。

IMF也呼吁美国调升联邦最低薪资，同时提供更慷慨的所得税抵免，并改善儿童早期教育。(完)