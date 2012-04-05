美国民间企业3月新增岗位逾20万 彰显就业复苏

3月28日 美国大学学生Sean Chua（左）在就业招聘会上与招聘人员Tricia Kennelly交谈。摄影：路透/Jose Luis Magana

* 民间就业岗位3月增加20.9万--ADP

* 3月服务业增长放缓--ISM

* 上周抵押贷款申请上升

路透纽约4月4日电---周三公布的数据显示,美国企业3月新增逾20万个岗位,为就业市场复苏增添新证.

民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示,美国3月民间部门就业岗位增加20.9万,略高於分析师原预期的增加20万.

但分析师称,这并未改变他们对政府3月就业市场报告的预估,该份报告将於周五出炉,范围更为广泛,涵盖公共和民间部门.

另一份数据显示,一项衡量美国服务业就业的指标上个月也增加,即便整体指数增速放缓.分析师称该指数在2月登上一年高位後,这样的拉回是在预料中的.

JPMorgan Private Wealth Management首席分析师Anthony Chan称,今年年初天气异常温暖带来的部分正面影响开始消退,但经济活动放缓程度不像有些人担心的那麽深.

他表示:"最坏的假设是经济彻底跌落悬崖,而这种情况并没有发生."

整体而言,当日数据"告诉我们经济复苏没有中断,还在继续进行."

但在华尔街,经济数据的影响被另一个因素盖过,那就是美国联邦储备理事会(美联储,FED)对进一步采取刺激举措的态度趋於保留,让投资者感到失望.美股午盘跌逾1%,三大股指终场全部收跌.

美联储周二发布的3月会议记录,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.

不过,美联储对经济的看法仍然谨慎.分析师预计第一季美国经济增长环比年率会低於去年第四季的增速3%.

参阅ADP与美国劳工部非农就业报告对比图表,请点击(link.reuters.com/nub57s)

参阅美国和全球服务业活动数据图表,请点击(link.reuters.com/ryb57s)

参阅美国服务业就业状况图表,请点击(link.reuters.com/wyb57s)

ADP亦把1月和2月的新增就业岗位分别上修至18.2万个和23万个.该份报告是由ADP和Macroeconomic Advisers LLC联合编制的.

"尽管就业市场复苏仍有一段非常非常长的路要走,但势头有所增强,"富国银行的资深分析师Sam Bullard表示.

"企业无法利用现有员工中获得更多的效率提升;虽然一周工作时间已有所增加,但已达到极限...企业将不得不开始考虑招募更多人手以满足现有需求."

美国劳工部周五公布的非农就业报告料显示,美国3月非农就业岗位料增加20.3万个,民间部门预计新增岗位21.8万个.

3月失业率料连续第三个月守在三年低位8.3%.

劳工部的报告显示,美国在过去三个月中每月新增就业岗位均超过20万个,这帮助该国经济维持复苏态势.

分析师通常根据ADP报告来微调对劳工部非农就业数据的预估,尽管这两个数据之间的相关度并不是总是很高.

瑞士信贷银行称,过去12个月ADP数据和官方报告的民间就业岗位数量之间的差值平均为1,000个.

**寄望楼市**

美国供应管理协会(ISM)周三公布,3月非制造业指数降至56.0,低於分析师预估的57.0以及2月的57.3.前瞻性的新订单分项指数从2月的61.2下滑至58.8.

"我们认为,该数据符合目前的经济活动基调,预示经济成长约2%,"道明证券驻纽约资深宏观策略师Millan Mulraine说.

服务业占美国国内生产总值(GDP)的三分之二左右.3月ISM非制造业指数中,就业分项指数从2月的55.7升至56.7;物价分项指数则从68.4跌至63.9.

周三公布的其他数据显示,上周美国住房抵押贷款申请增加,为艰难前行的楼市带来乐观迹象,与此同时,2月剔除困厄房产後的房价勉力上升.

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布,截至3月30日当周,经季节调整後的美国抵押贷款申请指数上升4.8%至695.7.

来自CoreLogic(CLGX.N)的数据显示,2月整体房价下降0.8%,但剔除较便宜困厄房产外的房价升0.7%.(完)

--编译 张若琪/程琳/兰秀娟/肖群英;审校 孙茉莉/张涛

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