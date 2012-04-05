美国民间企业3月新增岗位逾20万 彰显就业复苏

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 民间就业岗位3月增加20.9万--ADP
* 3月服务业增长放缓--ISM
* 上周抵押贷款申请上升
路透纽约4月4日电---周三公布的数据显示,美国企业3月新增逾20万个岗位,为就业市场复苏增添新证.
民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示,美国3月民间部门就业岗位增加20.9万,略高於分析师原预期的增加20万.
但分析师称,这并未改变他们对政府3月就业市场报告的预估,该份报告将於周五出炉,范围更为广泛,涵盖公共和民间部门.
另一份数据显示,一项衡量美国服务业就业的指标上个月也增加,即便整体指数增速放缓.分析师称该指数在2月登上一年高位後,这样的拉回是在预料中的.
JPMorgan Private Wealth Management首席分析师Anthony Chan称,今年年初天气异常温暖带来的部分正面影响开始消退,但经济活动放缓程度不像有些人担心的那麽深.
他表示:"最坏的假设是经济彻底跌落悬崖,而这种情况并没有发生."
整体而言,当日数据"告诉我们经济复苏没有中断,还在继续进行."
但在华尔街,经济数据的影响被另一个因素盖过,那就是美国联邦储备理事会(美联储,FED)对进一步采取刺激举措的态度趋於保留,让投资者感到失望.美股午盘跌逾1%,三大股指终场全部收跌.
美联储周二发布的3月会议记录,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.
不过,美联储对经济的看法仍然谨慎.分析师预计第一季美国经济增长环比年率会低於去年第四季的增速3%.
参阅ADP与美国劳工部非农就业报告对比图表,请点击(link.reuters.com/nub57s)
参阅美国和全球服务业活动数据图表,请点击(link.reuters.com/ryb57s)
参阅美国服务业就业状况图表,请点击(link.reuters.com/wyb57s)
ADP亦把1月和2月的新增就业岗位分别上修至18.2万个和23万个.该份报告是由ADP和Macroeconomic Advisers LLC联合编制的.
"尽管就业市场复苏仍有一段非常非常长的路要走,但势头有所增强,"富国银行的资深分析师Sam Bullard表示.
"企业无法利用现有员工中获得更多的效率提升;虽然一周工作时间已有所增加,但已达到极限...企业将不得不开始考虑招募更多人手以满足现有需求."
美国劳工部周五公布的非农就业报告料显示,美国3月非农就业岗位料增加20.3万个,民间部门预计新增岗位21.8万个.
3月失业率料连续第三个月守在三年低位8.3%.
劳工部的报告显示,美国在过去三个月中每月新增就业岗位均超过20万个,这帮助该国经济维持复苏态势.
分析师通常根据ADP报告来微调对劳工部非农就业数据的预估,尽管这两个数据之间的相关度并不是总是很高.
瑞士信贷银行称,过去12个月ADP数据和官方报告的民间就业岗位数量之间的差值平均为1,000个.
**寄望楼市**
美国供应管理协会(ISM)周三公布,3月非制造业指数降至56.0,低於分析师预估的57.0以及2月的57.3.前瞻性的新订单分项指数从2月的61.2下滑至58.8.
"我们认为,该数据符合目前的经济活动基调,预示经济成长约2%,"道明证券驻纽约资深宏观策略师Millan Mulraine说.
服务业占美国国内生产总值(GDP)的三分之二左右.3月ISM非制造业指数中,就业分项指数从2月的55.7升至56.7;物价分项指数则从68.4跌至63.9.
周三公布的其他数据显示,上周美国住房抵押贷款申请增加,为艰难前行的楼市带来乐观迹象,与此同时,2月剔除困厄房产後的房价勉力上升.
美国抵押贷款银行协会(MBA)公布,截至3月30日当周,经季节调整後的美国抵押贷款申请指数上升4.8%至695.7.
来自CoreLogic(CLGX.N)的数据显示,2月整体房价下降0.8%,但剔除较便宜困厄房产外的房价升0.7%.(完)
--编译 张若琪/程琳/兰秀娟/肖群英;审校 孙茉莉/张涛
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