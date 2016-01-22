达沃斯论坛：美国致力于在全球经济中担任领导角色--美财长

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透瑞士达沃斯1月21日 - 美国财政部长雅各布·卢周四称，美国将恪守对国际货币基金组织（IMF）的承诺，致力于在全球经济中担任领导角色。
雅各布·卢出席达沃斯论坛期间称，逆风导致“全球经济不够强健”，但亦称低油价对消费者来说是减税。“它（低油价）对全球经济来说并非一定都是坏事，”他在达沃斯称。
他还指出，中国经济减速并不意外，但中国正向更加以消费为主导的经济转型，在这种长期、艰难的过渡中需着力推进改革。
“现在该问的是：中国会坚持改革开放政策吗？”
他表示，谈及经济增长，印度是亮点之一，但也需要坚持改革。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。