达沃斯论坛：美国致力于在全球经济中担任领导角色--美财长

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士达沃斯1月21日 - 美国财政部长雅各布·卢周四称，美国将恪守对国际货币基金组织（IMF）的承诺，致力于在全球经济中担任领导角色。
雅各布·卢出席达沃斯论坛期间称，逆风导致“全球经济不够强健”，但亦称低油价对消费者来说是减税。“它（低油价）对全球经济来说并非一定都是坏事，”他在达沃斯称。
他还指出，中国经济减速并不意外，但中国正向更加以消费为主导的经济转型，在这种长期、艰难的过渡中需着力推进改革。
“现在该问的是：中国会坚持改革开放政策吗？”
他表示，谈及经济增长，印度是亮点之一，但也需要坚持改革。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。