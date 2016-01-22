达沃斯论坛：美国致力于在全球经济中担任领导角色--美财长

(本文由路透中文网编译提供)

路透瑞士达沃斯1月21日 - 美国财政部长雅各布·卢周四称，美国将恪守对国际货币基金组织（IMF）的承诺，致力于在全球经济中担任领导角色。

雅各布·卢出席达沃斯论坛期间称，逆风导致“全球经济不够强健”，但亦称低油价对消费者来说是减税。“它（低油价）对全球经济来说并非一定都是坏事，”他在达沃斯称。

他还指出，中国经济减速并不意外，但中国正向更加以消费为主导的经济转型，在这种长期、艰难的过渡中需着力推进改革。

“现在该问的是：中国会坚持改革开放政策吗？”

他表示，谈及经济增长，印度是亮点之一，但也需要坚持改革。(完)