华尔街下调今年美国经济增速预估至2.2%

路透华盛顿1月10日电---据周二公布的一份金融业调查报告,华尔街银行业者下调了对美国经济增长前景的预估,因担心欧债危机、原油价格、监管的不确定性以及"华盛顿持续的混乱."

该项调查涵盖摩根士丹利、富国证券和花旗集团等大型金融机构的银行家,他们预测今年美国经济增速为2.2%,要低於前次预估的增长3.1%.

一些银行家表示,美国金融市场和经济"极大地暴露于欧洲系统性事件的扩散风险."

该项调查由美国证券行业和金融市场协会(the Securities Industry and Financial Markets Association)的经济顾问圆桌会议公布.

欧债危机、美国财政政策的不确定性以及美国议员普遍无法着眼于长期预算趋势,是最常被提及的对经济预测构成风险的因素.

在如何控制美国公共债务的问题上,共和党与民主党经常争执不休,最新的国会债务削减小组未能拿出减赤的方案.

圆桌会议称,2011年美国经济增速料为1.8%,要低於之前预估的增长2.5%,并指出增长前景要大幅低於2011年年中.

银行家还预计,美国联邦储备委员会(美联储)公开市场委员会将不会在2013年年中以前,改变目前在0-0.25%的利率目标.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。