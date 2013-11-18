分析：别指望油价下跌来拯救美国经济

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
记者 Lucia Mutikani
路透华盛顿11月15日 - 美国汽油价格的快速下滑可能正在减轻家庭的负担，但不要指望会给这一季的经济成长带来明显推动。
根据最新政府数据，美国汽油价格自9月底以来下滑约29美分或8.2%，触及将近两年低点每加仑3.27美元。
但是由于每年这个时候汽油价格都会下降，经季节性因素调整后的降幅只有4.4%，给人的印象就没有那么深刻了。
经济学家估计，汽油价格下降可以使第四季消费者支出增加约25亿美元。
“这给假日购物季带来了一点提振，”Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet表示。
已经有一些迹象显示，汽油价格下跌使家庭的结余现金增多，并提振了非必需消费支出。
根据美国国际购物中心协会(ICSC)/高盛本周报告，11月6日止当周大型零售商的销售强劲反弹，结束此前两周的跌势。
“汽油价格不断下降温和推动消费增长，让正处在每年最关键时刻的零售商大为受益，”德意志证券资深经济分析师CarlRiccadonna表示。“(汽油)价格走弱从本质上说可以算经济刺激的一种形式。”
**为经济助一臂之力**
但是Macroeconomic Advisers资深经济分析师BenHerzon警告称，从经济成长角度来说，汽油价格下降并不足以“大大抵消库存投入即将下滑以及政府关停带来的影响”。
库存累积速度加快，帮助经济在第三季取得2.8%环比增长年率，但这一季度企业库存料下降。
同时，经济学家估计，10月联邦政府部分运作停摆了16天，将使第四季国内生产总值(GDP)增长率最多减少0.6个百分点。
总之，经济学家预测即便有汽油价格下跌这一有利条件相助，今年最后三个月的GDP增幅也不到2%。
除了通常的季节性需求偏淡因素之外，汽油价格的下滑也是受原油价格相对疲弱的拖累，而原油价格疲弱则是由于全球经济疲弱以及国内产量的上升。
美国10月原油产量超过进口，为1995年以来首次。如果这种趋势持续，汽油价格到了通常都会上升的夏季，也仍有可能维持在低点。
不过，虽然汽油价格下降在这一季对经济的推动作用很小，但仍有助于强化消费者支出的基本面，并使经济做好准备，待财政不利因素消退后能够强势起飞。
高盛预期美国经济明年的成长率介于3-3.5%之间。
“汽油价格下降可以提高家庭净资产值、使信贷环境变得宽松、减轻2013年增税措施的不利影响，且有可能令薪资增长温和改善，但除此之外，我们还可以进一步因此而期待消费支出活动将会加快，”高盛经济学家Kris Dawsey说。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
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