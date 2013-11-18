分析：别指望油价下跌来拯救美国经济

美国弗吉尼亚州一加油站的油价标牌，摄于2013年11月15日。 REUTERS/Hyungwon Kang

记者 Lucia Mutikani

路透华盛顿11月15日 - 美国汽油价格的快速下滑可能正在减轻家庭的负担，但不要指望会给这一季的经济成长带来明显推动。

根据最新政府数据，美国汽油价格自9月底以来下滑约29美分或8.2%，触及将近两年低点每加仑3.27美元。

但是由于每年这个时候汽油价格都会下降，经季节性因素调整后的降幅只有4.4%，给人的印象就没有那么深刻了。

经济学家估计，汽油价格下降可以使第四季消费者支出增加约25亿美元。

“这给假日购物季带来了一点提振，”Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet表示。

已经有一些迹象显示，汽油价格下跌使家庭的结余现金增多，并提振了非必需消费支出。

根据美国国际购物中心协会(ICSC)/高盛本周报告，11月6日止当周大型零售商的销售强劲反弹，结束此前两周的跌势。

“汽油价格不断下降温和推动消费增长，让正处在每年最关键时刻的零售商大为受益，”德意志证券资深经济分析师CarlRiccadonna表示。“(汽油)价格走弱从本质上说可以算经济刺激的一种形式。”

**为经济助一臂之力**

但是Macroeconomic Advisers资深经济分析师BenHerzon警告称，从经济成长角度来说，汽油价格下降并不足以“大大抵消库存投入即将下滑以及政府关停带来的影响”。

库存累积速度加快，帮助经济在第三季取得2.8%环比增长年率，但这一季度企业库存料下降。

同时，经济学家估计，10月联邦政府部分运作停摆了16天，将使第四季国内生产总值(GDP)增长率最多减少0.6个百分点。

总之，经济学家预测即便有汽油价格下跌这一有利条件相助，今年最后三个月的GDP增幅也不到2%。

除了通常的季节性需求偏淡因素之外，汽油价格的下滑也是受原油价格相对疲弱的拖累，而原油价格疲弱则是由于全球经济疲弱以及国内产量的上升。

美国10月原油产量超过进口，为1995年以来首次。如果这种趋势持续，汽油价格到了通常都会上升的夏季，也仍有可能维持在低点。

不过，虽然汽油价格下降在这一季对经济的推动作用很小，但仍有助于强化消费者支出的基本面，并使经济做好准备，待财政不利因素消退后能够强势起飞。

高盛预期美国经济明年的成长率介于3-3.5%之间。

“汽油价格下降可以提高家庭净资产值、使信贷环境变得宽松、减轻2013年增税措施的不利影响，且有可能令薪资增长温和改善，但除此之外，我们还可以进一步因此而期待消费支出活动将会加快，”高盛经济学家Kris Dawsey说。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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