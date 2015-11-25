综述：经济数据显示第四季美国经济将保持温和成长

路透华盛顿11月25日 - 美国10月消费者支出仅略有增长，因家庭将增加的收入转为储蓄，使之达到近三年最高，预示第四季经济增长温和。

消费者支出低迷，但无助于改变对美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月升息的预期，因周三公布的数据还显示，10月企业支出大幅上升且上周初请失业金人数下降。

FTN Financial分析师Chris Low表示，“就第四季国内生产总值(GDP)而言，增长预估将保持在接近2%的水平。只要下周五公布的非农就业数据不是非常糟糕，这就足以支持升息。”

商务部公布，10月消费者支出较前月上升0.1%，与9月增幅相同。这显示出，自第三季较上年同期大幅增长3.0%以来，消费者支出开始放缓。

消费者支出温和增长，再加上预期库存下降构成拖累，可能使第四季经济增速在2%左右。

但企业支出或给经济成长带来支持。第三季经济环比年率为成长2.1%。

商务部公布的另一份报告显示，10月扣除飞机的非国防资本财订单跳增1.3%，9月为增长0.4%。

这表明强势美元及能源企业大幅减支带来的最严重影响已经过去。之前公布数据显示，10月制造业产出强劲增长。

美联储官员过去两次会议都决定暂不加息，以评估美元强势以及海外经济体减缓对美国的影响程度。

“核心资本财订单增长可能是一个重要信号，表明这一重要经济领域或许已经处在转折点，进一步提振美联储对经济复苏可持续性的信心，”道明证券首席美国副分析师Millan Mulraine表示。

占经济总量12%的制造业一直处在美元升值及能源产业减支的压力之下。美元指数自2014年6月以来上涨了18.1%。

不过升值的速度逐渐放缓。经济学家还认为，斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)等油田技术服务公司为应对油价下跌而采取的大规模减支，目前已经实施完成。

美债价格温和上涨，美元指数触及八个月高位，美股持平。

**薪资上涨**

分析师称租金和医疗费用上涨使资金从非必需品消费分流。另一份报告显示，尽管11月消费者信心较10月上升，但家庭仍然对财务前景不安。

不过随着劳动力市场继续收紧，有人乐观地认为薪资增长将加速，鼓励消费者放松钱包增加支出。

劳工部发布的第四份报告显示，11月21日止当周经季节调整的初请失业金人数减少1.2万人，至26万人。

初请失业金人数已经连续38周低于30万人大关，创下多年来最长纪录，且逼近1973年的水平。

就业市场走坚逐渐提高民众收入。商务部公布，10月个人所得增加0.4%，高于9月的增加0.2%。薪资上升0.6%，为5月以来最大涨幅。

储蓄增加至7,619亿美元，创下2012年12月以来最高，9月为7,229亿。储蓄增加可望慢慢提振消费者支出。

目前仍无通胀迹象显现，通胀率一直低于美国联邦储备理事会(美联储/FED)2%的目标。

10月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升0.2%，升幅与9月持平。扣除食品与能源的PCE物价指数升1.3%。在另一份报告中，商务部称10月新屋销售跳增10.7%，或有助于缓和对房屋市场明显放缓的疑虑。

数据相关图表：

初请失业金人数：link.reuters.com/dah52w

初请失业金人数与非农就业人数对比：link.reuters.com/juw75w

个人消费：link.reuters.com/haf65v

PCE物价指数与联邦基金利率目标对比：link.reuters.com/qec92t

耐久财订单：link.reuters.com/baf65v

新屋销售：link.reuters.com/zex62w

消费者信心：link.reuters.com/hem86v

消费者信心与汽油价格变动对比：link.reuters.com/suh43w

消费者通胀预期：link.reuters.com/wyd53w

(完)