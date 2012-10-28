消费者推动美国第三季经济加快增长

调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧
路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
* 经济增长中消费者支出占很大部分
* 政府国防支出跳增;库存构成拖累
* 经济增长仍太疲弱,不足以大幅降低失业
路透华盛顿10月26日电---美国第三季经济增长加速,得益於季末消费者支出大增,以及政府支出意外反弹.而企业投资出现一年多来首次下滑,构成拖累.
即便如此,经济增长速度加快仍不足以拉低失业率,也无法让白宫感到欢欣鼓舞.大选在即,现任总统奥巴马与共和党候选人罗姆尼的竞争仍难解难分.
商务部周五公布,第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2%,高於第二季的1.3%.但要想明显拉低失业率,经济增速需连续数季超过2.5%.
这个数据略微优於分析师预期,部分原因是政府国防支出大增.增幅创三年高位的国防支出,加上家庭消费增多及住宅建设跳增,都增强了内需.
"经济增长势头依然疲软,"IHS Global Insight首席美国经济分析师Nigel Gault指出,"部分基础的基本面因素在改善,但国内外的不确定性在阻碍企业脚步."
美股周五收盘几无变动,公司业绩主导市场人气.美国公债价格走升.美元指数持平.
白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)称,GDP数据凸显出延长中产阶级和小企业税收减免政策的必要性,就像总统奥巴马提议的那样.罗姆尼称这份GDP报告是奥巴马政策失败的证据.
在第三季,消费者摆脱即将到来的"财政悬崖"阴影,购入汽车并纷纷抢购苹果(AAPL.O)iPhone 5.
占美国经济总量约70%的消费者支出在第三季增长2%,第二季为增长1.5%.
另一份民间报告显示,10月消费者信心升至五年高位,再次表明美国家庭对即将到来的财政悬崖不太担心.
参阅第三季GDP图表,请点击(link.reuters.com/xah63t)
参阅消费者信心图表,请点击(link.reuters.com/juh63t)
**收入受抑无阻支出**
虽然汽油价格上涨,但股价较高和房屋升值使美国家庭举借新债的意愿略微升温,支撑了消费者支出.
政府GDP报告中衡量通胀的指标上升1.8%,增幅高於第二季的0.7%.但扣除食品和能源成本後的核心指标增长放缓至1.3%,表明整体通胀上升的情况将是昙花一现.
不过,大约2,300万美国人要麽失业,要麽未充分就业,意味着消费者可能会缩减支出,尤其是如果2013年税收上调的话.
第三季考虑通胀和税收因素後的个人所得仅增长0.8%,家庭储蓄速度放缓,支出增多.
政府支出结束连续八季下滑的局面,为GDP带来0.7个百分点增幅.国防支出年率为增长13%,创下2009年第二季以来最大增幅,主要是国防服务方面的开支增长,包括武器和人员配备与支持等.
因为担忧财政悬崖,企业支出减少1.3%,为2011年第一季以来首见下滑.
"在这种环境下,我们对做出投资及承担风险确实都很小心谨慎."消费品制造商Newell Rubbermaid Inc (NWL.N)首席执行官Mike Polk周五对路透称.
对全球增长放缓的担忧令企业承压.据汤森路透数据,63%的企业营收低於分析师预期,还有多家宣布裁员.
全球需求减弱,尤其是欧洲和中国需求疲软,导致美国出口自2009年第一季以来首见萎缩,下滑1.6%;第三季进口减少0.2%,也是三年来首次下滑.
这份GPD报告中的另一个疲软因素是库存.美国中西部地区旱灾导致企业库存受到挤压.农业库存给GDP造成0.42个百分点的拖累,第四季可能继续拖GDP後腿.
住宅建设大增14.4%,主要得益於美国联邦储备委员会(美联储,FED)的超宽松货币政策立场,使抵押贷款利率处於纪录低点.
分析师称,楼市将为今年GDP增长带来贡献,为2005年来首见.(完)
--编译 程琳;审校 王兴亚
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