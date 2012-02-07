经济复苏将帮助奥巴马击败罗姆尼--民调

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月6日电---美国周一的一份民调显示，受助于更强劲的经济前景和近期就业改善，美国总统奥巴马将击败两名主要共和党总统竞选人--罗姆尼(Mitt Romney)和金里奇(Newt Gingrich)。
《华盛顿邮报》和ABC News针对1,000名成人进行的一项联合调查显示，相比潜在竞争对手，奥巴马的前景首次明朗化，因经济缓慢复苏，奥巴马的工作认可率有所攀升。
民调显示，如果现在举行大选，奥巴马将获得51%的选票，而前马萨诸塞州州长罗姆尼将获得45%的选票。而奥巴马与前众议院议长金里奇的得票率则分别为54%和43%。
民调显示，当涉及保护中产阶级和税收问题时，奥巴马的支持率高於罗姆尼。受访者表示，他们更相信奥巴马在处理国际事务和恐怖主义问题上的能力。
该民调是在2月1日-4日通过电话采访完成的。
但涉及到创造就业机会问题，奥巴马和罗姆尼旗鼓相当，更多的受访者表示，他们相信罗姆尼驾驭经济和联邦预算赤字的能力。
调查显示，奥巴马的工作认可率上升至50%。该调查样本的误差范围不超过正负四个百分点。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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