美国经济复苏面临的风险或促联储采取行动

* 许多人预计美联储将延长扭转操作

* 欧元区困境、财政悬崖、疲弱数据令前景蒙阴

* 美联储未来可能会直接扩大资产负债表规模

路透华盛顿6月19日电---随着海外经济风暴积聚,且美国复苏疲软,美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三可能会感到迫切需要推出新一轮货币刺激举措.

欧洲金融困境加剧,华府在财政问题上面临年底摊牌且美国就业放缓,许多分析师预计美联储可能会延长扭转操作以推低长期利率,为仍然脆弱的经济提供保护.

道明证券(TD Securities)利率研究和策略全球主管Eric Green表示,"现在美联储的主要立场益发倾向於推出更多的宽松举措."

与直接买入新债相比,延长"卖短买长(扭转操作,twist operation)"被认为是不那麽极端的举措.在这种操作中,美联储卖出三年期及以内的债券,并买入六年期及以上的券种.本周美联储会议是扭转操作月底到期前的最後一次会议.

在将於周三结束的两日会议上,美联储的另一个选项是推迟其对最终何时升息的预期.在4月会议後,美联储表示预计将维持"极低"利率至少到2014年末.自2008年12月起美国利率一直维持在近零水准.

**需防范下行风险**

许多分析师认为,经济形势令人失望,因此有必要进一步放宽货币政策.美联储副主席叶伦也曾表示,防范下行风险或许是明智的做法.

不过,美联储主席伯南克本月稍早在国会作证词陈述时,并未做出任何暗示,对美联储是否会在这次会议上采取行动,持不同意见的分析师几乎势均力敌.6月8日路透调查显示,分析师预计延长卖短买长操作的机率为42.5%.

即便希腊选民周末选择了支持撙节以留在欧元区的党派,欧债危机也仍然是全球经济面临的一大威胁.西班牙周二标售短期债券收益率创下欧元问世来最高纪录.

"我并不认为这让(美联储官员)大松一口气."前美联储副主席科恩谈起希腊选举时说道,"正如我们所见……欧元区形势仍非常紧张."

美联储官员不仅会考虑欧洲局势,还会研究就业市场、制造业和楼市数据显示出来的增长放缓迹象.他们还担心如果政府解决不了"财政悬崖"问题,复苏可能受到破坏.

**关注就业**

美联储高层官员已明确表示,居高不下的美国失业率须持续回落,央行才会按兵不动.美国5月失业率实际上升至8.2%.

决策者可能会下调经济预估,报告将於1800GMT公布.4月时,他们预期今年美国经济将成长2.4-2.9%.美联储主席伯南克将於1815GMT召开新闻发布会.

观察人士大多预期,任何延长卖短买长的措施将首次加入抵押贷款支持证券.这既给缓慢复苏的楼市以提振,也扩大了美联储资产范围.分析师预期美联储将出售1,600-1,900亿美元三年期及更短期美国公债.但有人认为这个规模太小,难以对利率有明显影响.

经济学家认为最有效的武器是直接购买新发行债券,也许是美国公债和抵押支持债券的组合.但只有少数人认为美联储周三会宣布采取这个方法,大多数人认为决策者首先需要更清晰看到有关经济复苏困难的迹象.

伯南克将努力让持有不同看法的官员达成共识.部分决策者偏向于立即采取行动,而其他人认为联储所为已经足矣.

两名美联储新成员,投资银行家鲍威尔(Jerome Powell)及经济学家史坦(Jeremy Stein)的出席,将为伯南克提供支持.尽管外界对二者的货币政策观点知之甚少,但以往经验显示,至少在上任初期,他们会坚定地与伯南克保持同一阵线.(完)

--编译 张荻/程琳/梁睿雪;审校 郑茵/徐文焰

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