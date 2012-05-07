美国人或迎来又一个经济低迷的夏季

1月24日 芝加哥一家新建的沃尔玛超市，收款机上印着公司标识。 REUTERS/John Gress

路透纽约5月4日电---早在周五公布令人失望的就业数据之前,美国经济恐将迎来又一个低迷夏季的忧虑即已升温.

越来越多的分析师预测,2012年美国经济增幅将再度徘徊在2%左右.

目前美国经济的表现胜过欧洲,多个欧洲国家已陷入经济衰退.而且美国经济的多个指标呈现出韧性,尤其是制造业.

尽管如此,第一季美国消费者支出增加,但收入增幅滞後,预示他们将不得不放弃部分消费,且企业在今年初就开始削减投资.

加之11月美国总统和国会选举结果的不确定性,以及明年起增加税收和削减开支或将带来重大打击,可能导致消费者和雇主缩减开支.

金融市场还未被忧虑情绪完全笼罩.股市周五下跌,但指标标准普尔500指数今年迄今仍累计上涨9.2%.

部分人士称,情况不容乐观.

"你确实需要苦中作乐来度过难关,"全球谘询公司MFR驻纽约首席美国分析师Joshua Shapiro称.

有监於欧洲债务危机加剧的风险,不仅会损及美国出口,还将冲击美国银行业,因此2012年美国经济增长约2%,可能是人们所能期望的最佳表现.

汇丰分析师提醒客户为今年经济将重蹈2011年覆辙做好准备,当年伊始经济表现强劲,但随着时序进入夏天,成长力道逐渐削弱.

"我们预计,未来两季经济平均增幅将略低於1%,从而令经济年增长率降至1.7%,"汇丰首席美国经济分析师Kevin Logan本周在致客户的报告中写道.

此番前景令投资者、企业和消费者等几乎所有人都感到担忧,更不用说正艰难谋求连任的美国总统奥巴马.

这也可能促使美国联邦储备委员会(美联储)推出第三轮购债计划,以期进一步压低已然处於纪录低位的借贷利率.美联储预计今年经济将增长2.1-3%.

**并非毫无希望**

瑞士信贷的分析师表示,雇聘活动在冬季猛增後出现回落,不应成为意外.

实际上,包括美联储主席伯南克在内的许多经济学家此前已表示,冬季异常温暖或许使雇聘活动在今年伊始增速加快.

"我们将其视为整固,而非持续放缓的开始,"瑞信在给客户的报告中谈及周五就业数据时称."作为就业的领先指标,实质民间需求实际上并未减弱."

摩根大通分析师Bruce Kasman在周五的电话会议上承认美国经济正经历一段疲弱时期,但表示其预计今年就业岗位平均每月增长20万个,经济增速达到2.5%.

不过,即使工作岗位每月平均新增25万个,要想失业率回落至2007年末的5%水准,也将需要大约八年时间.

"我们预计美国经济不会陷入衰退,但预期招聘活动疲弱且成长乏力,"渣打银行美国分析师David Semmens说.他预计美国经济今年增长1.7%."重新回到大家所希望的局面将需要很长时间."

**无法一路顺遂**

美银美林美国分析师Neil Dutta认为,经济可能走势蹒跚的原因之一,是工资成长赶不上消费者支出.经通胀调整後,第一季个人所得仅微幅成长0.4%.而占经济活动约70%的消费者支出,则增加了2.9%.

他说,这意味着消费者存不了太多钱,如果收入持续停滞,想存钱也很难.

同样地,Dutta认为第二季企业回补库存的速度将放缓."风险在於,出口成长在随後几季将持续减慢,因为我们尚未感受到欧洲衰退的全面冲击."

另外,一项针对收入、股息、薪资及资本利得的临时性减税措施将在1月1日到期;而就在这一天,自动减支方案也将开始生效,延长期限的失业救助计划亦将结束,这些将让情况愈加复杂.

"财政悬崖(fiscal cliff)是经济的一大威胁.如果国会什麽事也不做,野村证券预估这些举措会从经济抽走逾1万亿美元的刺激,足以让美国落入衰退.

iShares全球首席投资策略师Russ Koesterich表示,市场还没到恐慌的地步."大家感到担忧,但他们觉得会有某种形式的决定出台".

即使国会在今年避开了财政困境,有些人担心人口和劳动力成长放缓,最终将需要加税来支付与日俱增的退休金和社会福利支出.

野村证券美国分析师David Resler表示,这可能意味着经济成长蹒跚情况还要好多年.

"我益发觉得,过去两年是未来10年会如何的前兆,"Resler表示."这是令人担忧的想法,因为我们需要成长来修补大多数我们所遇到的问题."(完)

--编译 肖群英/许娜/王兴亚/李婷仪/戴素萍;审校 龚芳/丁琦/侯向明

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