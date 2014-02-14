风雪迷人眼：美国经济实情看不清

焦点：中国央行“微调”跨境资本管理正当时 全面松绑还言之过早
路透北京4月19日 - 中国央行适度放松跨境资金流动性管理，明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，分析人士认为，这一调整属于“窗口指导的微调”，主因跨境资金流出势头好转，亦为保障合法合规业务的开展，但全面松绑资本流动管理还言之过早。
路透纽约2月13日 -人们对美国过去几个月经济数据的解读陷入俗套：想到过可能是因为需求疲软，但随即把这种想法抛诸脑后，将之完全归因于恶劣天气。
政府机构、民间调查以及美国企业的报告都表示，异常寒冷的天气和大范围降雪是一切的罪魁祸首，包括零售销售下滑、就业疲软以及工业产出不佳。
1月零售销售数据周四发布之际，东海岸正遭受暴风雪袭击，导致联邦政府关门，给从佐治亚州到缅因州的广大地区造成了严重破坏。
不过，很难判断天气对经济活动到底产生了多大的影响。消费者在暴雪天气外出购物的可能性较小，这点相对容易理解，但最新的两份月度就业报告均低于预期，个中原因就不太清晰了。
有些零售商受天气影响确实更大；但是谈到企业获利，人们也想知道企业是否夸大了天气影响，以转移对其他问题的关注。
这一不确定性增加了美国联邦储备委员会(美联储/FED)工作的难度。美联储正在努力缩减其超宽松的购债刺激措施，该措施多年来压制了利率。该不确定性也给观察美国股市的投资者造成困惑。美国股市目前距离历史高点只有几个百分点。
“我无法量化天气因素对评估经济真实状况的影响程度。但它确实让我怀疑任何基于调查得出的结论，”LoomisSayles副董事长兼投资经理Dan Fuss表示。
“你只能告诫自己，千万不能过分相信短期经济报告和市场数据。”
据美国国家气候数据中心，密西西比河东部几乎所有各州，以及德州和大平原地区某些州，从11月到1月都遭遇了严寒天气。此外，整个东海岸和中西部几个州的同期降雪量也超过通常水平。
“看来糟糕的天气会拖累第四季实质GDP增速减少约0.4个百分点，并对第一季造成同样程度的影响，”对冲基金OmegaAdvisors副董事长Steven Einhorn表示。他说，这两季增长放缓应导致第二季成长步伐加快。
这种观点与周四公布的路透调查预估相符。路透调查的分析师预计，美国经济增长料在下半年改善，从第一季的约2.2%加快至3%。
周四公布的1月零售销售数据意外下滑0.4%，天气被视作罪魁祸首。
冬季天气为消费带来寒意的主要途径之一就是取暖成本增加。摩根士丹利周四预计，由于取暖费用升高导致的居民支出削减约为347亿美元，高于以往。
在家具销售、百货商店和体育用品商店销售中，消费疲弱现象极为明显。
难以解释的是“非实体店零售商”的销售也出现0.6%的降幅，这包括网店在内，这类店铺的销售本应不受天气状况的影响，于是一些人担心经济状况仍低于趋势水平。
12月和1月的就业数据也是如此，招聘数量不及预期。
另一项近期数据与认为天气拖累经济的看法一致。美国供应管理协会(ISM)1月制造业调查显示，可能受暴风雪影响的供应商交货在放缓。1月汽车销售表现疲弱，12月楼市数据也低于近期趋势水平。
寒流远不止给零售业带来了影响。从福特汽车(F.N)到CSXCSX.N的美国企业近几周都在抱怨漫长的严寒天气干扰到了运营，同时降雪和低温也引发了交通和物流问题。
包括新主席叶伦在内的几位美联储高层近期表示，天气因素看似是一些经济数据意外疲弱的原因之一。
“异常的低温天气可能影响到了就业和其他市场的经济活动，”叶伦周二在美国众议院金融服务委员会作证时表示。
其他美联储高层更持怀疑态度。
“我经常在想，是否能更好地排除掉天气因素对数据的影响，以便更清晰地把握到基本趋势，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三在纽约称。
“我高度怀疑天气因素(导致数据疲弱)。不过我承认并没有很充分的理由能够证明这一点。”
德意志银行的经济分析师指出，员工税单等某些数据几乎还维持和一年前差不多的水准，暗示经济并未减速，亦即零售销售和其他报告的确受季节状况的影响。这将支持Einhorn有关第二季经济应会反弹的看法。
至于短期观点，部分分析师一直在降低对第一季增长估值的预期。观察最新数据后，BMO CapitalMarkets将第一季经济成长预估自先前估计的2%下调为1.7%。
1月初高盛一份分析报告发现，过去几年因为是暖冬，季节性扭曲不像今年那么严重；今年冬季少了暖冬的调整因素，所以放大了经济活动的疲弱情况。
投资人仍寄望，疲弱将随冬季的寒风散去。
“和我一样研究过这些的人都愿意完全不去介意第一季的经济表现，”FederatedInvestors首席股市策略师Phil Orlando表示。
“我们认为天气确实造成影响，而等第二季恢复时节应有的情况后，经济将会活跃起来。”(完)
(编译 朱晓军/李爽/石冠兰/洪曦/张若琪 审校 张涛/田建华/徐文焰/许娜)
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