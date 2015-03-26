美国在与俄罗斯等对手的“信息战”中落下风--报告

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿3月25日（记者 Warren Strobel） - 报告称，美国在与俄罗斯、伊斯兰国和其他对手的信息战中落下风，呼吁美国加大反宣传力度，改革政府的国际宣传部门。
报告凸显了1994年创立的联邦机构Broadcasting Board of Governors（BBG）存在的问题。BBG还被作为美国国务院与政府资助的新闻机构间的防火墙。
BBG每年有7.3亿美元预算，负责美国政府向世界的宣传，包括电台、电视和数字领域。美国之声和自由欧洲电台/自由电台被外界广泛认可在冷战时期对抗了苏联的影响力。
路透看到了该报告，报告基于30名外交政策和公共外交专家的评估。
报告并没有建议将政府资助的广播公司转化为政府宣传的工具，但指出将他们与美国国家安全机构隔离开的政治防火墙被“夸大”，广播公司并不总是与美国外交政策目标一致。
“对手们用反美国的信息煽动信息战，并占得上风，美国国际宣传难以跟上竞争对手和媒体格局的变化，”报告指出。
“美国国际交流战略需要彻底改变。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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