美国在与俄罗斯等对手的“信息战”中落下风--报告

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月25日（记者 Warren Strobel） - 报告称，美国在与俄罗斯、伊斯兰国和其他对手的信息战中落下风，呼吁美国加大反宣传力度，改革政府的国际宣传部门。
报告凸显了1994年创立的联邦机构Broadcasting Board of Governors（BBG）存在的问题。BBG还被作为美国国务院与政府资助的新闻机构间的防火墙。
BBG每年有7.3亿美元预算，负责美国政府向世界的宣传，包括电台、电视和数字领域。美国之声和自由欧洲电台/自由电台被外界广泛认可在冷战时期对抗了苏联的影响力。
路透看到了该报告，报告基于30名外交政策和公共外交专家的评估。
报告并没有建议将政府资助的广播公司转化为政府宣传的工具，但指出将他们与美国国家安全机构隔离开的政治防火墙被“夸大”，广播公司并不总是与美国外交政策目标一致。
“对手们用反美国的信息煽动信息战，并占得上风，美国国际宣传难以跟上竞争对手和媒体格局的变化，”报告指出。
“美国国际交流战略需要彻底改变。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率