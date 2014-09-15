焦点：美国称中东国家将加入对抗伊斯兰国 英国态度依然模糊

路透华盛顿/伦敦9月14日 - 华盛顿当局表示，中东各国将加入空袭伊斯兰国武装份子行动，澳洲则表示将派出军队；然而英国态度有所保留，即便伊斯兰国杀害一名英国人质，且扬言将杀害另一名人质。

美国国务卿克里一直在中东地区游说，寻求各方支持美国组建联盟攻打伊斯兰国武装份子的行动；伊斯兰国武装份子目前已经占领叙利亚及伊拉克部分地区。

美国8月开始在伊拉克发动空袭，这是2011年美国完成撤军之后首见，因担心武装份子导致伊拉克分崩离析，并建立对西方国家发动攻击的基地。

阿拉伯国家空军加入后，将大幅强化这个风险极高且高度复杂行动的可信度。

克里表示，“包括美国在内，本区域内外国家都已经准备好在有需要时提供援军，以及参与实际空袭。”

克里周日在哥伦比亚广播公司(CBS)“面对国家”(Face the Nation)节目上表示，“目前也有越来越多人准备进行其他工作。”

澳洲成为首个提出派兵对抗伊拉克境内武装份子详细计划的国家。该国表示将派遣超过600人的部队、以及八架战斗机到这个区域，但无意在叙利亚行动。

在乌克兰问题上与西方交恶的俄罗斯曾表示，在未经叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)同意或国际社会授权的情况下，对叙利亚进行空袭将构成侵略。

英国通常是第一个附和美国海外军事行动的国家，而且在伊斯兰国激进份子周六公布斩首英国人David Haines的视频后，英国也面临着要求对伊斯兰国采取更强硬立场的压力。

在视频中，激进分子还威胁杀害另一名英国人质。视频与过去一个月中斩首美国记者James Foley和Steven Sotloff的片段一致。

英国首相卡梅伦在主持政府紧急应对委员会会议后表示，杀害Haines的行为冷酷而残忍，并称后者为“英国英雄”。Haines是一名来自苏格兰的援助人员，今年44岁。

“我们将在权限内尽一切所能追缉那些杀人犯，无论花多久时间，”他还将伊斯兰国称作“邪恶化身”，并表示英国政府准备好对激进分子“采取一切必要措施”。

但他并未宣布任何空袭计划，因为考虑到公众的厌战情绪以及议会去年反对空袭叙利亚，而且还面临着周四苏格兰独立公投的敏感问题。

英美已经排除了重新向伊拉克派遣地面部队的可能性。克里也没有透露哪个国家曾提出此事。

“我们不想派出地面部队，”他表示，“有人曾提出过这样做，但是我们目前并不希望这样。”

**极受鼓舞**

克里周四赢得10个中东国家支持将提供“协同军事行动”。这10国包括：埃及、伊拉克、约旦、黎巴嫩以及沙特阿拉伯、卡塔尔(卡达)等六个海湾国家。

法国已表示愿意参与在伊拉克的空袭行动，预料本周将给出更多细节，但法国目前在西非布有超过五千人的军力，不论是财力或军力均已相当吃紧。

美国众议院国土安全委员会主席Michael McCaul在CBS节目中说，约旦王子Ali bin Al Hussein表示“已准备好把他的部队送到叙利亚和ISIS作战。”

McCaul说，美国也可能试着说服埃及派遣部队至叙利亚。

周一在巴黎的一项会议，将让伊拉克当局和其他约30个国家或组织联手对伊斯兰国采取行动。

“这也是首度真正有机会来评估俄罗斯的想法及其准备采取的做法。”一位外交人士说。

这位外交人士说，叙利亚的情况要另当别论。

“不论是法律上或军事上，情况都不相同。我们不想强化阿萨德的力量，所以我们得确定在那里的空袭不会造成这样的结果。”这位外交人士说。

“我们准备帮助向我们寻求帮助的伊拉克政府，而不是帮助阿萨德的独裁政权。”(完)

(编译 张明钧/朱晓军/李婷仪 审校 徐文焰/龚芳)

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