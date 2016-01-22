达沃斯论坛：美国务卿克里认为2016年“伊斯兰国”力量会被“大大削弱”

路透达沃斯1月21日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务卿克里周四在达沃斯论坛上表示，他认为到2016年底，“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚的军事实力将被大大削弱。

克里在达沃斯世界经济论坛间隙的媒体圆桌会议上被问道“伊斯兰国”今年是否会被终结，他表示：“我认为到2016年底，重重削弱‘伊斯兰国’的目标……将会实现。我认为我们在正确的轨道上。”

克里称，“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚已经合计失去了20-30%的占领区域，在伊拉克失去了40%左右的占领区域。

“伊斯兰国”上个月失去了对伊拉克西部城市拉马迪的控制，这是美国支持的伊拉克军队迫切需要的胜利。

但包括一些美国国会议员在内的批评人士指出，美国的策略仍太软弱，缺乏来自逊尼派阿拉伯盟友的足够军事支持，而“伊斯兰国”已经在该地区其他国家建立了据点，尤其是在利比亚和也门。

克里表示，联盟已经大幅提升了参与打击的力度，他指出美国、法国、英国和其他四个国家的国防部长已经承诺加强打击。

克里称，他计划2月2日与24个国家的外长会面，争取更多投入，这些国家是反“伊斯兰国”联盟中最活跃的国家。（完）