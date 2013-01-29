美国调查媒体公布敏感经济数据行为--消息

路透华盛顿1月28日 - 一位知情消息人士周一表示,美国执法当局针对媒体公司是否在市场敏感的政府数据公布前涉嫌为内幕交易提供便利进行了调查,但决定不提起诉讼.

此次调查旨在弄清新闻机构是否使用高速传送系统,让部分投资者在略早于官方正式发布数据的时间里提前获得经济数据.华尔街日报周一率先对此进行了报导.

据消息人士称,受调查的媒体公司包括彭博、汤森路透(TRI.TO)和新闻集团(NWSA.O)旗下的道琼斯.

该消息人士确认,在发现有交易模式表明一些交易员略早于官方发布时间获悉数据后,当局展开了调查;但他们决定不提起诉讼,因为无法确定这样的交易模式与媒体公司的具体行为有关系.

消息人士称,尽管调查结果并没有引发刑事指控,但调查者仍担心对联邦经济数据的处理.消息人士证实,联邦调查局(FBI)特工主要关注的是商务部、劳工部和财政部的活动.

该人士称,相关政府机构在一个月前得知了这一调查结果.(完)

(编译 石冠兰; 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。