美国Comcast拟出价452亿美元收购时代华纳有线--消息人士

路透2月12日 -据两位知情消息人士透露，美国最大的有线电视公司ComcastCMSCA.O计划以全股票形式，按每股158.82美元收购时代华纳有线(Time Warner Cable)TWC.N，这笔总价值达452亿美元的交易预计将于周四宣布。

消息人士称，Comcast计划友好地收购时代华纳有线的全部股票。该人士不愿具名，因为交易细节尚未公开。该收购有待监管批准，两家公司预计交易将在今年底之前完成。

消息人士表示，该收购将创造15亿美元的运营协同效益，50%的协同效益预计将在收购完成后第一年实现。为完成交易，Comcast正计划出让300万名美国用户。(完)

(编译 白云; 审校 张明钧)

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