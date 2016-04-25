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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 07:16 BJT

Gannett提议以8.15亿美元收购论坛报业

路透4月25日 - 今日美国报发行商Gannett(GCI.N)宣布，向论坛报业(Tribune Publishing)TPUB.N提出以8.15亿美元收购，包括承接债务。

Gannett提出的每股12.25美元收购价，相当于论坛报业周五收盘价溢价近63%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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