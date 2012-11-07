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时事要闻 | 2012年 11月 7日 星期三 13:35 BJT

美国媒体报导称奥巴马赢得连任（更新版）

(新增细节)

路透华盛顿11月6日电--美国主要电视网络报导称,现任总统奥巴马周二赢得连任,经过漫长激烈的选战最终击败共和党候选人罗姆尼.

尽管美国经济复苏乏力,失业率高企,但奥巴马仍击败罗姆尼,拿下一系列关键摇摆州.

奥巴马以微弱优势取得了俄亥俄州、威斯康星州、爱荷华州、宾夕法尼亚州和新罕布什尔州的胜利--这些州都是奥巴马与罗姆尼展开激烈争夺的摇摆州--从而相当於终结了罗姆尼要赢得270张选举人票来入主白宫的希望.

预计至少有1.2亿的美国选民参与了投票.

奥巴马虽然将进入第二个四年任期,但却立刻面临着一系列艰巨任务:每年1万亿美元的赤字需要解决,16万亿美元的国家债务亟待削减,昂贵的社会保障体系需要大修大改,国会的两党政治僵局也需应对.(完)

--编译 白云/高琦; 审校 王洋

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