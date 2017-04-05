美国众议院共和党议员就推进医改举行更多会谈 但未做出决定

美国新泽西纽瓦克机场因飞机引擎失火事故暂时关闭
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
美国副总统彭斯和政府官员与温和及保守派共和党议员在国会山举行了两个小时的会谈。
据官员和众议员表示，会谈取得了进展，但并未就议案文本达成一致，共和党各派系也未做出决定。
白宫力争让众议院在周五前就医改议案进行投票，但无法做出决断让白宫的努力变得更加艰难。美国国会将从周五开始为期两周的春季休会。
一位熟悉众议院共和党议员想法的消息人士说，医保议案(而非税改)目前仍排在众议院议程的首位，白宫正在推进医改进程。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。