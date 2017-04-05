美国众议院共和党议员就推进医改举行更多会谈 但未做出决定

路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。

美国副总统彭斯和政府官员与温和及保守派共和党议员在国会山举行了两个小时的会谈。

据官员和众议员表示，会谈取得了进展，但并未就议案文本达成一致，共和党各派系也未做出决定。

白宫力争让众议院在周五前就医改议案进行投票，但无法做出决断让白宫的努力变得更加艰难。美国国会将从周五开始为期两周的春季休会。

一位熟悉众议院共和党议员想法的消息人士说，医保议案(而非税改)目前仍排在众议院议程的首位，白宫正在推进医改进程。(完)