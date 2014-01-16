独家：美国政府仍未修补医保网站安全漏洞--专家

诺基亚第一季度获利超过预期
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
路透波士顿1月16日 -多位网络安全专业人士警告称，美国政府仍未修补医保网站存在的安全漏洞，这个问题在大约三个月前由专业人士首次指出。
计算机安全顾问公司TrustedSec LLC的负责人DavidKennedy告诉路透，自政府医保网站10月1日上线后不久，他和其他网络安全专家就向政府报告了20多处漏洞，但目前政府仍未堵上这些漏洞。
他表示，黑客可能会盗取个人信息、修改数据或攻击网站用户的个人电脑。他们还可能会破坏网站的基础设施。Kennedy周四将在众议院科技航空委员会提供证词时介绍这些安全隐患。
负责医保网站运行的美国联邦医疗照顾和医疗辅助服务中心(Centers for Medicare and MedicaidServices)在给路透的声明中称，对这些隐患非常重视。
该网站为美国36个州数以百万计的消费者提供服务，但在10月1日上线后的头两个月接连发生技术故障。在奥巴马政府的努力之下，自12月开始网站运行变得更为流畅，但仍存在数据传输问题。
Kennedy称，上周他把网站漏洞的详细技术问题提交给七位独立的网络安全专家，他们检视了描述黑客可能进行攻击方式的视频、系统日志和其他文件。
他们向众议院科技航空委员会提交了报告，并表示对网站的安全感到担忧。Kennedy将该报告提供给路透，并将在周四向该委员会公布。众议院科技航空委员会由反对奥巴马医保法案的共和党人领导。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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