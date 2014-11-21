“不道德，但不违法”：美国金属仓储业者牟利手法引发关注

路透纽约11月21日 - 高盛(GS.N)旗下金属仓储公司Metro International Trade Services，运用复杂操作手法，建立大量库存，然后长期形成金属等候出仓长龙现象，这些手法对伦敦金属交易所(LME)的运作规范精神构成挑战，震撼许多交易商，也证实了其他人士的怀疑。

在这些复杂交易中，Metro向客户提供数百万美元的优惠措施，促使客户涌入出仓长龙队伍，藉以增加自身的租金收入，但根据两名资深仓储主管及两名老牌交易商的说法，这些作法并未违反规定。

美国参议院周三公布的一份爆炸性报告，揭露了Metro使用“极富创意”手法，吸引数百万吨铝金属流入Metro总部所在的底特律，然后过去四年内让这些金属困在底特律。

周四美国参议院常设调查委员会一场激烈交锋的听证会，是这些复杂交易手段目前为止最清晰的一次曝光，许多金属消费业者指称，这些手法造成金属出仓等候时间长达两年，即使金属供应过剩有增无减，实货升水仍被推升至纪录高位。

全球最大铝用户Novelis的高级副总裁兼首席供应链官Nick Madden在听证会上表示，这份报告证实了他“最担心的情况”。这场听证会由民主党参议员莱文(Carl Levin)主持。

他说，报告也为过去四年来，这个不透明市场上的“怪”现象作出了解释。

Madden是最强烈抨击LME及仓储业者的人士之一。他认为排队出库时间长达多年，让用户额外付出了数十亿美元成本，LME及仓储业者是罪魁祸首。

虽然这份报告批评高盛利用大量囤积商品牟利，但并未举出确凿证据。

一名熟悉这类交易的仓储业消息人士透露，他在这份报告里所看到的作法“不道德，但也不违法。”

Metro总裁暨执行长Chris Wibbelman周四向议会作证时否认了该报告的结论，称该公司是按规章行事。

不过，报告细节让多年来的一项争议--仓库业主如何改写金属市场面貌--重新激起辩论。

Madden曾多次呼吁，要求监管者禁止嘉能可(GLEN.L)、托克等贸易商以及银行拥有仓库。

自2010年以来，底特律和荷兰弗利辛恩等地仓库多达10万吨的大量注销仓单，造成市场动荡。嘉能可仓储业务Pacorini Metals的大部分仓库位于弗利辛恩。

**排队管理**

报告显示，早在2010年12月，Metro内部就首次拉响警报，当时的营销副总裁Mark Askew表示，有传闻称，一笔大额仓单注销是为了阻碍其他等候出仓客户提货，他对此传闻感到忧心。

在那之前的几个月，第一次出现这种所谓“旋转木马”(merry-go-round)操作，而在出现六次类似操作后，提货等候时间便暴增到长达两年，数以百万吨计的金属困在等待提货队伍中。

“就像我一开始说过的，我仍然担忧对‘排队管理’等做法不太放心，”他在发给Wibbelman的邮件中写道。

他在2013年4月离职。

报告称，Wibbelman在一个闭门会议上对委员会表示，Askew“一向反对”向原有Metro客户提供财务激励的主意。

他否认提供激励是为了帮助维持排队长列，以阻止其它客户提货离开。

上述报告以及参议院委员会将这些交易疑虑公诸于世，是否能让商品期货交易委员会(CFTC)和其它监管机构感到压力，目前尚不明朗。

在换了新东家之后，LME努力推出全新仓库规则，但遇到了俄罗斯铝业(0486.HK)发起的法律挑战。铝生产商受益于高溢价，尤其是在LME价格低于生产成本的时候。(完)

(编译/审校 蔡美珍/王颖/朱晓军/张涛)

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