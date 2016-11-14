特朗普软化在美墨边境筑墙的承诺 称部分地段栅栏也可

路透华盛顿11月13日 - 美国总统当选人特朗普(Donald Trump)软化在美国-墨西哥边境筑墙的承诺，称在部分地段也可以“竖起栅栏”，并称他将驱逐最多300万有犯罪记录的非法移民。

据周日发布的他接受美国哥伦比亚广播公司(CBS)“60分钟”节目采访的部分内容，曾在竞选过程中誓言要迫使墨西哥为建设边境墙掏钱的特朗普表示，“在某些地区”，他可以接受栅栏，而不是建立“水泥砖墙”。

“但在某些地区，建墙更为适宜。我很擅长这个，这被称为建筑。可能建一些栅栏，”纽约地产大亨特朗普表示。

“我们将要做的是，把那些罪犯以及有犯罪记录的人、帮派成员、毒品贩子赶出美国，或者把他们关入监狱。这类人有很多，可能有200万，甚至300万。但我们将把他们驱逐出美国，”他在“60分钟”节目上表示。

特朗普与其高级顾问曾暗示，在就职之后，可能灵活对待某些竞选承诺。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)对于有关特朗普计划对墨西哥和中国等国商品加征关税的提问避而不答。莱恩表示，对于税法的调整可以达到同样的目标，而且“不会给美国经济造成任何附带损害”。在帮助特朗普的计划得到国会通过方面，莱恩将扮演关键角色。(完)