特朗普软化在美墨边境筑墙的承诺 称部分地段栅栏也可

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿11月13日 - 美国总统当选人特朗普(Donald Trump)软化在美国-墨西哥边境筑墙的承诺，称在部分地段也可以“竖起栅栏”，并称他将驱逐最多300万有犯罪记录的非法移民。
据周日发布的他接受美国哥伦比亚广播公司(CBS)“60分钟”节目采访的部分内容，曾在竞选过程中誓言要迫使墨西哥为建设边境墙掏钱的特朗普表示，“在某些地区”，他可以接受栅栏，而不是建立“水泥砖墙”。
“但在某些地区，建墙更为适宜。我很擅长这个，这被称为建筑。可能建一些栅栏，”纽约地产大亨特朗普表示。
“我们将要做的是，把那些罪犯以及有犯罪记录的人、帮派成员、毒品贩子赶出美国，或者把他们关入监狱。这类人有很多，可能有200万，甚至300万。但我们将把他们驱逐出美国，”他在“60分钟”节目上表示。
特朗普与其高级顾问曾暗示，在就职之后，可能灵活对待某些竞选承诺。
美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)对于有关特朗普计划对墨西哥和中国等国商品加征关税的提问避而不答。莱恩表示，对于税法的调整可以达到同样的目标，而且“不会给美国经济造成任何附带损害”。在帮助特朗普的计划得到国会通过方面，莱恩将扮演关键角色。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)