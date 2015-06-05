加拿大和墨西哥准备就美国肉品产地标签法进行制裁

路透渥太华/墨西哥城6月4日 - 加拿大和墨西哥周四表示，两国将寻求世界贸易组织(WTO)授权对美国出口业实施规模超过30亿美元的制裁，以报复美国具有争议性的肉品标签法。

美国立法当局已经暗示他们计划撤销2009年实施的该项法律。加拿大和墨西哥称这该项法律让他们的肉品变得更加昂贵。

WTO在5月维持原判，仍裁定美国的原产国标签法(COOL)非法歧视进口自加拿大和墨西哥的肉品，驳回了美国的上诉。

WTO的该项决定，正式允许加拿大和墨西哥对美国实施贸易制裁。这种制裁行动是必须经过WTO批准的。

美国贸易代表的发言人说，美方认为这个金额数字“明显灌水”，将在适当的时候寻求WTO仲裁。

墨西哥和加拿大因而向WTO争端解决机构请求在6月17日召开特别会议，以授权这两国实施惩罚措施。

“尽管WTO最终裁定美国标示原产国的作法具有歧视性，但美国仍继续回避其国际贸易义务，”加拿大贸易部长Ed Fast在声明稿称。

加拿大称要对美国施加的制裁规模超过30亿加元(24亿美元)，墨西哥则寻求价值6.53亿美元的报复措施。

加拿大农业部长erry Ritz周二表示，加国的报复清单可能包括牛肉、猪肉、加州红酒、床垫、樱桃及办公家具。

2009年时，美国要求零售卖场必须使用诸如“产于墨西哥，在美国饲养及屠宰”之类的标示，好给消费者更多有关食品来源及安全的讯息。

消费者团体和部分美国议员说，这些规定为消费者提供必要的产品讯息。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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