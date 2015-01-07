专访：美国正在商谈向墨西哥出口轻质原油的可能--美商务部长

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透墨西哥城1月6日 - 美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)周二表示，美国官员正在与墨西哥磋商是否向后者出口轻质原油。
由于页岩油开采活动兴旺，美国国内原油产量激增。若达成出口轻质原油的协议，将标志着两国的能源贸易发生巨大改变。
墨西哥是美国的第三大原油供给国，仅次于加拿大和沙特阿拉伯，而该国数十年来也一直坚持国内原油自给自足。
Pritzker在电话采访中称：“这是一场同墨西哥政府进行的积极开放的会谈，我们正在探讨合作的可能。”
数小时前，两国在华盛顿举行了为期一天的双边会晤，包括美国总统奥巴马和墨西哥总统培尼亚的一对一会谈。
“虽然还未作出最后决定，不过由于双方的紧密关系，我们希望能够进行富有建设性的合作。”她并说道，希望会谈能“在近期”取得结果。
从1970年代开始，美国法律禁止原油出口，但政府可以批准例外情况，比如向加拿大出口。
上月墨西哥国家石油公司Pemex的执行长称，希望开始自美国进口最多每天10万桶的轻质原油，以提高国内汽油产量，但还需美国政府批准。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 郑茵)
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