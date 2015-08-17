美国政府批准与墨西哥互换石油 原油出口禁令再现松动

路透华盛顿8月14日 - 高级政府官员对路透表示，美国将首度允许美国原油有限度地销往墨西哥，美国争议性的国内石油出口禁令中又一个获得松绑，创下历史里程碑。

这位官员说，商务部正批准若干申请案件，以出口美国原油来交换进口墨西哥石油。在长达40年的出口禁令中，这类石油互换是几个可能的豁免项目之一。

八个月之前，墨西哥首度正式提出要求美国许可石油互换，这对向来以本国石油可自给自足而自豪的墨西哥而言是历史性的一步。这些出货可能是轻质、高品级的页岩油，有助于墨西哥老旧炼厂生产更多优质燃料。美国炼厂将持续从墨西哥取得重质油，比起来自德州和北达科达州的大量轻质油，这对炼厂而言是比较合用的选择。

该名官员表示，许可执照有效期为一年，将在8月底之前正式发出。他拒绝提供具体的数量细节，仅表示获批的数量是“少数”。

美国的石油出口禁令中也有一些例外，比如允许阿拉斯加出口石油。汽油和柴油等成品油也是允许出口的。此外，商务部还允许与加拿大进行原油互换。而墨西哥除了在1990年代末与美国战略储备进行过有限的互换外，一直无法获得美国石油。

Pemex和美国石油生产商希望政府给予墨西哥与加拿大同等的地位。

不过该官员称，与墨西哥为期一年的互换许可有可能延长或取消，且互换所涉及的石油必须在目的地进行提炼，即在墨西哥或是在美国。

“今天宣布的决定批准与墨西哥进行石油互换的请求，驳回对所有其它地点的申请，这反映了对商务部监管规定的直观理解，不应被解读为政策转向放宽出口自由程度，”哥伦比亚大学全球石油政策中心(Center on Global Energy Policy)主管Jason Bordoff称。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫；审校 龚芳/郑茵)

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